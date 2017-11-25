Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон «Об информации», которые должны стать зеркальным ответом США на притеснение российских СМИ.
Документ предусматривает, что иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ «иностранным агентом». Конкретные критерии отнесения СМИ к иноагенту будет определять правительство, а список таких организаций будет составлять Минюст.
Ввести норму о СМИ-иноагентах в российское законодательство предложили председатель Госдумы, лидеры четырех фракций, главы ряда комитетов в качестве зеркального ответа на недружественные действия США в отношении российских СМИ.
Ранее в Совете Федерации сообщили, что первыми кандидатами на признание иностранными агентами являются «Радио Свобода», «Голос Америки», телекомпания «Настоящее время» и их региональные проекты. Все они уже получили соответствующие уведомления Минюста.
В Госдепе США заявили, что в России неправильно истолковывают американский аналог законопроекта.
Ввести норму о СМИ-иноагентах в российское законодательство предложили председатель Госдумы, лидеры четырех фракций, главы ряда комитетов в качестве зеркального ответа на недружественные действия США в отношении российских СМИ.
Ранее в Совете Федерации сообщили, что первыми кандидатами на признание иностранными агентами являются «Радио Свобода», «Голос Америки», телекомпания «Настоящее время» и их региональные проекты. Все они уже получили соответствующие уведомления Минюста.
В Госдепе США заявили, что в России неправильно истолковывают американский аналог законопроекта.
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