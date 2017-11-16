В Совфеде назвали главных претендентов на статус СМИ-иноагента

Алексей Пушков заявил, что первыми кандидатами на признание иностранными агентами являются «Радио Свобода», «Голос Америки» и телекомпания «Настоящее время».
Сенатор подчеркнул, что именно эти СМИ получили уведомления Минюста, отметив, что «они являются ключевыми в этой области».
При этом Пушков заявил, что в список могут быть включены и другие СМИ.
Алексей Пушков, глава Совета Федерации по информационной политике: «Если там (в США) два наших СМИ попали под закон об иностранных агентах, совершенно не обязательно, что мы должны выбрать два американских СМИ. Мы можем выбрать гораздо больше, если мы считаем по нашим внутренним причинам, что это имеет под собой основания».
Что же касается CNN, то пока речи о признании этого телеканала иноагентом не идет. Хотя, подчеркнул сенатор, чисто юридически эта компания подпадает под соответствующий российский закон. По словам Пушкова, тема CNN возникла потому, что «в условиях информационной войны с США наиболее активные бойцы становятся наиболее естественными объектами возможного применения этого закона», передает «Интерфакс».
Также он отметил, что пока не следует вести разговор о включении в список информационных представителей государств, которые не создают проблем для российских СМИ на своей территории.
Напомним, накануне, 15 ноября, Госдума приняла поправки в закон «Об информации», которые стали ответом на притеснения российских СМИ в США. Поправки обязывают зарубежные издания в России регистрироваться в качестве иностранных агентов.
Ранее стало известно, что уведомления Минюста получили «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и их региональные проекты.
При этом Пушков заявил, что в список могут быть включены и другие СМИ.
Алексей Пушков, глава Совета Федерации по информационной политике: «Если там (в США) два наших СМИ попали под закон об иностранных агентах, совершенно не обязательно, что мы должны выбрать два американских СМИ. Мы можем выбрать гораздо больше, если мы считаем по нашим внутренним причинам, что это имеет под собой основания».
Что же касается CNN, то пока речи о признании этого телеканала иноагентом не идет. Хотя, подчеркнул сенатор, чисто юридически эта компания подпадает под соответствующий российский закон. По словам Пушкова, тема CNN возникла потому, что «в условиях информационной войны с США наиболее активные бойцы становятся наиболее естественными объектами возможного применения этого закона», передает «Интерфакс».
Также он отметил, что пока не следует вести разговор о включении в список информационных представителей государств, которые не создают проблем для российских СМИ на своей территории.
Напомним, накануне, 15 ноября, Госдума приняла поправки в закон «Об информации», которые стали ответом на притеснения российских СМИ в США. Поправки обязывают зарубежные издания в России регистрироваться в качестве иностранных агентов.
Ранее стало известно, что уведомления Минюста получили «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и их региональные проекты.
Комментарии