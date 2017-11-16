Госдеп отреагировал на российский закон об иноагентах

Представитель Госдепартамента заявил, что США внимательно следят за судьбой российского законопроекта по иностранным агентам и за тем, как он будет реализован.
Представитель Госдепа США: «Мы внимательно следим за этим законопроектом, чтобы узнать, будет ли он принят и как он будет реализован».
При этом в ведомстве уверяют, что в России неправильно истолковывают американский аналог законопроекта — FARA. Как передает РИА Новости, представитель Госдепа заявил, что он «способствует прозрачности без ограничения свободы слова».
Представитель Госдепа США: «FARA не нацелен на агентов иностранной стороны из какой-то конкретной страны. Он не ограничивает публикацию материалов, а требует лишь регистрацию, маркировку и сохранение записей. Некоторые страны утверждают, что FARA используется как средство ограничения политической свободы, такие утверждения ошибочны».
Напомним, Госдума приняла в окончательном чтении поправки в резонансный закон «Об информации», который должен стать зеркальным ответом США на притеснения российских СМИ. Он обязывает зарубежные издания в России регистрироваться как иностранные агенты.
При этом в ведомстве уверяют, что в России неправильно истолковывают американский аналог законопроекта — FARA. Как передает РИА Новости, представитель Госдепа заявил, что он «способствует прозрачности без ограничения свободы слова».
Представитель Госдепа США: «FARA не нацелен на агентов иностранной стороны из какой-то конкретной страны. Он не ограничивает публикацию материалов, а требует лишь регистрацию, маркировку и сохранение записей. Некоторые страны утверждают, что FARA используется как средство ограничения политической свободы, такие утверждения ошибочны».
Напомним, Госдума приняла в окончательном чтении поправки в резонансный закон «Об информации», который должен стать зеркальным ответом США на притеснения российских СМИ. Он обязывает зарубежные издания в России регистрироваться как иностранные агенты.
Комментарии