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    Госдеп отреагировал на российский закон об иноагентах

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    Госдеп отреагировал на российский закон об иноагентах

    Госдеп отреагировал на российский закон об иноагентах

    Представитель Госдепартамента заявил, что США внимательно следят за судьбой российского законопроекта по иностранным агентам и за тем, как он будет реализован.

    Представитель Госдепа США: «Мы внимательно следим за этим законопроектом, чтобы узнать, будет ли он принят и как он будет реализован».

    При этом в ведомстве уверяют, что в России неправильно истолковывают американский аналог законопроекта — FARA. Как передает РИА Новости, представитель Госдепа заявил, что он «способствует прозрачности без ограничения свободы слова».

    Представитель Госдепа США: «FARA не нацелен на агентов иностранной стороны из какой-то конкретной страны. Он не ограничивает публикацию материалов, а требует лишь регистрацию, маркировку и сохранение записей. Некоторые страны утверждают, что FARA используется как средство ограничения политической свободы, такие утверждения ошибочны».

    Напомним, Госдума приняла в окончательном чтении поправки в резонансный закон «Об информации», который должен стать зеркальным ответом США на притеснения российских СМИ. Он обязывает зарубежные издания в России регистрироваться как иностранные агенты.

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