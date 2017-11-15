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    «Россия ответила тем же»: Симоньян приветствует закон о СМИ-иноагентах. Госдума, журналистика, законодательство, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Россия ответила тем же»: Симоньян приветствует закон о СМИ-иноагентах

    «Россия ответила тем же»: Симоньян приветствует закон о СМИ-иноагентах

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    «Россия ответила тем же»: Симоньян приветствует закон о <nobr>СМИ-иноагентах</nobr>

    «Россия ответила тем же»: Симоньян приветствует закон о СМИ-иноагентах

    «Россия ответила тем же»: Симоньян приветствует закон о <nobr>СМИ-иноагентах</nobr>

      Госдума единогласно приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о СМИ — иностранных агентах. Ввести такое понятие депутаты решили в качестве зеркального ответа на объявление иноагентом в США телеканала RT America, который является частью российского телеканала RT.

      Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой, что думает о принятии нового закона.

      Маргарита Симоньян: «Лес рубят — щепки летят. Мы с таким сталкивались много раз в жизни. Сейчас на Капитолийском холме рубят лес — трамповцы и антитрамповцы выясняют, кто из них сейчас главный в Америке, а летят щепки в виде наших журналистов и не наших журналистов. Нас объявили иностранным агентом в США, заставили нас зарегистрироваться в качестве иноагента — это очень сильно мешает нам в работе. В Москве много раз говорили, что Россия ответит тем же, и сегодня Россия ответила тем же».

      Документ вносит поправки в закон «Об информации», по которым иноагентами могут быть признаны средства массовой информации, получающие деньги из-за границы. Как сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, СМИ, попавшим под действие закона, придется сдавать отчетность и, вероятно, маркировать свою продукцию. Толстой также высказался о том, как новый закон повлияет на свободу слова.

      Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы РФ: «Свобода слова в России не пострадает в результате этого закона. Этот закон дает возможность уполномоченному органу исполнительной власти принять зеркальные меры в отношении тех стран, где покушаются на свободу слова и на права наших коллег, российских журналистов. Мы этого не допустим. Свобода слова в России, еще раз повторяю, никоим образом не ущемляется законом, который касается только иностранных средств массовой информации».

      Смотрите интервью Маргариты Симоньян в «Итогах недели» на НТВ и НТВ.Ru в воскресенье, 19 ноября, в 19:00.

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