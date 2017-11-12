«Америка разочаровала»: Симоньян назвала диким требование Минюста США к RT

США выдвинули ультиматум RT и потребовали, чтобы телеканал признал себя иностранным агентом. О том, как быть в такой ситуации, рассказала главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян, ведь если не подчиниться, главу его американского офиса обещают посадить в тюрьму.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT и Sputnik: «Страна сейчас живет, Америка имею в виду, в режиме „хвост виляет собакой“. На CNN вышел материал о том, что Россия, RT America делает все для того, чтобы объяснить Минюсту, что регистрироваться нам не надо, и пытается выползти из-под этого. Как только он вышел, наше дело взяли все на свете под личный контроль. Тут же, просто вот буквально день в день, нам выкатывают это требование.
Юристы наши нам совершенно прямо говорят: если мы не зарегистрируемся в понедельник, то руководитель компании будет арестован, счета компании будут арестованы, компания не сможет работать. Тут ставки, понимаете, между уголовным делом, посадкой в тюрьму наших людей и статусом иностранного агента. Ну, конечно, я выбираю статус иноагента. Мы же не уголовники, мы не можем ходить в чужие монастыри со своим уставом. В разных странах есть разные требования. Там нельзя показывать то, здесь нельзя это. Мы этим требованиям всегда подчиняемся, все у нас юридически чисто безупречно, у нас работают большие команды юристов.
Мы не можем не подчиниться требованию Минюста США, хотя мы категорически с ним не согласны и считаем его просто диким и неоправданным ничем. Нас ни разу никто не поймал на каких-то фейках, на каком-то искажении фактов, просто мы выражали не такое же мнение, как выражал весь американский истеблишмент».
Симоньян ответила на вопрос, может ли быть так, что в результате антироссийской кампании американский политический истеблишмент аффилирован, зависим и ангажирован?
Маргарита Симоньян: «Ну, Америка разочаровала в этом смысле. Американский истеблишмент разочаровал многих в мире, страна показала себя с не лучшей своей стороны, показала, с какой легкостью она отказывается от тех ценностей, которые столетиями провозглашала. Это говорит только о том, что этих ценностей, наверное, на самом деле и не было.
Легко говорить, что мы ценим свободу слова, когда все говорят одно и то же. А когда появляется голос, который говорит что-то другое, свободу слова уважать трудно, потому что этому голосу надо позволить говорить, надо его слушать, нравится он или не нравится. Америка показала, что она не справляется с таким элементарным вызовом, с которым Россия-то справляется уже почти 30 лет и позволяет другим голосам тоже существовать».
Рассказала Симоньян и о возможной реакции Москвы на происходящее с каналом RT.
Маргарита Симоньян: «Президент однозначно сказал, что меры будут зеркальными. Зеркальные меры — это значит такие же. Они должны будут зарегистрироваться как иноагенты. Если они этого не сделают, то они тоже будут под угрозой ареста. Это то, что сейчас происходит у нас».
Юристы наши нам совершенно прямо говорят: если мы не зарегистрируемся в понедельник, то руководитель компании будет арестован, счета компании будут арестованы, компания не сможет работать. Тут ставки, понимаете, между уголовным делом, посадкой в тюрьму наших людей и статусом иностранного агента. Ну, конечно, я выбираю статус иноагента. Мы же не уголовники, мы не можем ходить в чужие монастыри со своим уставом. В разных странах есть разные требования. Там нельзя показывать то, здесь нельзя это. Мы этим требованиям всегда подчиняемся, все у нас юридически чисто безупречно, у нас работают большие команды юристов.
Мы не можем не подчиниться требованию Минюста США, хотя мы категорически с ним не согласны и считаем его просто диким и неоправданным ничем. Нас ни разу никто не поймал на каких-то фейках, на каком-то искажении фактов, просто мы выражали не такое же мнение, как выражал весь американский истеблишмент».
Симоньян ответила на вопрос, может ли быть так, что в результате антироссийской кампании американский политический истеблишмент аффилирован, зависим и ангажирован?
Маргарита Симоньян: «Ну, Америка разочаровала в этом смысле. Американский истеблишмент разочаровал многих в мире, страна показала себя с не лучшей своей стороны, показала, с какой легкостью она отказывается от тех ценностей, которые столетиями провозглашала. Это говорит только о том, что этих ценностей, наверное, на самом деле и не было.
Легко говорить, что мы ценим свободу слова, когда все говорят одно и то же. А когда появляется голос, который говорит что-то другое, свободу слова уважать трудно, потому что этому голосу надо позволить говорить, надо его слушать, нравится он или не нравится. Америка показала, что она не справляется с таким элементарным вызовом, с которым Россия-то справляется уже почти 30 лет и позволяет другим голосам тоже существовать».
Рассказала Симоньян и о возможной реакции Москвы на происходящее с каналом RT.
Маргарита Симоньян: «Президент однозначно сказал, что меры будут зеркальными. Зеркальные меры — это значит такие же. Они должны будут зарегистрироваться как иноагенты. Если они этого не сделают, то они тоже будут под угрозой ареста. Это то, что сейчас происходит у нас».
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