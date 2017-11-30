«Зависть душит»: глава Крыма прокомментировал заявления Киева про строительство моста

Мост через Керченский пролив построят вне зависимости от
чьего-либо мнения, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.
Глава Крыма предположил, что украинские власти завидуют строительству моста через Керченский пролив. Сергей Аксёнов в интервью телеканалу «Звезда» прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, призвавшего остановить возведение с помощью новых санкций.
Сергей Аксёнов, глава Крыма: «Это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества. Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет».
Ранее украинский министр Омелян заявил, что строительство Крымского моста нужно срочно остановить, так как это негативно влияет на экономику страны, а также проходу судов в украинские порты.
Слова чиновника также прокомментировал накануне и глава общественной палаты Крыма Григорий Йоффе, который посоветовал украинским властям лучше остановить солнце, чем возведения моста через Керченский пролив. А идею ввести новые санкции Йоффе характеризовал фразой «маразм крепчал».
Напомним, что 19-километровый мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года. Мост через Керченский пролив будет охранять специально созданная морская бригада Росгвардии. Имя для моста выберут россияне путем голосования на специальном сайте.
Сергей Аксёнов, глава Крыма: «Это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества. Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет».
Ранее украинский министр Омелян заявил, что строительство Крымского моста нужно срочно остановить, так как это негативно влияет на экономику страны, а также проходу судов в украинские порты.
Слова чиновника также прокомментировал накануне и глава общественной палаты Крыма Григорий Йоффе, который посоветовал украинским властям лучше остановить солнце, чем возведения моста через Керченский пролив. А идею ввести новые санкции Йоффе характеризовал фразой «маразм крепчал».
Напомним, что 19-километровый мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года. Мост через Керченский пролив будет охранять специально созданная морская бригада Росгвардии. Имя для моста выберут россияне путем голосования на специальном сайте.
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