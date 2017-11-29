В Крыму посоветовали Киеву остановить солнце вместо строительства Крымского моста

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что попытка киевских властей остановить строительство моста через Керченский пролив смехотворна и соизмерима с желанием остановить восход солнца.
Григорий Иоффе посоветовал украинским чиновникам начать осознавать процессы, происходящие в мире. А идею Киева ввести новые санкции против РФ за строительство Крымского моста, которую ранее высказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, глава крымской общественной палаты характеризовал фразой «маразм крепчал», передает РИА Новости.
Григорий Йоффе, глава общественной палаты Крыма: «С таким же успехом этот же министр или какой-нибудь другой могут попробовать остановить восход солнца, потому что оно восходит со стороны России, или запретить затмения Луны над Россией. Попытка отменить грандиозное строительство мировых масштабов показывает всю смехотворность правящего киевского режима… Нужно соизмерять желание что-то высказать с тем реальным положением вещей, которое существует».
Напомним, что 19-километровый мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года. Мост через Керченский пролив будет охранять специально созданная морская бригада Росгвардии.
В Киеве отмечают, что строительство в Керченском проливе негативно влияет на экономику Украины: в портах Мариуполя и Бердянска снизился грузооборот и уменьшилась загрузка зерновых терминалов.
Григорий Йоффе, глава общественной палаты Крыма: «С таким же успехом этот же министр или какой-нибудь другой могут попробовать остановить восход солнца, потому что оно восходит со стороны России, или запретить затмения Луны над Россией. Попытка отменить грандиозное строительство мировых масштабов показывает всю смехотворность правящего киевского режима… Нужно соизмерять желание что-то высказать с тем реальным положением вещей, которое существует».
Напомним, что 19-километровый мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года. Мост через Керченский пролив будет охранять специально созданная морская бригада Росгвардии.
В Киеве отмечают, что строительство в Керченском проливе негативно влияет на экономику Украины: в портах Мариуполя и Бердянска снизился грузооборот и уменьшилась загрузка зерновых терминалов.
Комментарии