Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара

    Россиянам предложили проголосовать за лучшее название строящегося моста в Крым

    8 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Алексей Павлишак
    Россиянам предложили проголосовать за лучшее название строящегося моста в Крым

    Россиянам предложили проголосовать за лучшее название строящегося моста в Крым

    Россиянам предложили проголосовать за лучшее название строящегося моста в Крым
  • Фото: РИА Новости, Алексей Павлишак

    • Информационный центр «Крымский мост» объявил о начале онлайн-голосования за лучшее название транспортного перехода, который соединит полуостров с материковой Россией.

    Онлайн-голосование началось сегодня на специальном сайте назовимост.рф. Выбрать название моста предлагается из пяти самых популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их определил организатор голосования Минтранс России, предварительно проведя ряд других опросов.

    Из сообщения инфоцентра «Крымский мост»: «Было важно узнать, как в Крыму и на Кубани уже называют мост, какие названия нравятся, какие прижились за время строительства моста. Мы увидели большой интерес к этой теме, поднимать которую крымчане, например, начали еще на этапе подготовки к большой стройке. Было много дискуссий и в СМИ, и на разных интернет-площадках. Мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование».

    Также в опросе предусмотрена графа свой вариант. Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

    Вопрос о названии моста в Крым поднимался на большой пресс-конференции Владимира Путина в 2016 году. В ответ российский лидер предложил узнать мнение людей и провести соответствующий опрос, напоминает ТАСС.

    Напомним, мост начали строить в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Автомобильное сообщение по мосту через Керченский пролив должно открыться в декабре 2018 года, а железнодорожное — в декабре 2019-го.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru