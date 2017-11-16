Россиянам предложили проголосовать за лучшее название строящегося моста в Крым

Информационный центр «Крымский мост» объявил о начале
онлайн-голосования за лучшее название транспортного перехода, который соединит полуостров с материковой Россией.
Онлайн-голосование началось сегодня на специальном сайте назовимост.рф. Выбрать название моста предлагается из пяти самых популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их определил организатор голосования Минтранс России, предварительно проведя ряд других опросов.
Из сообщения инфоцентра «Крымский мост»: «Было важно узнать, как в Крыму и на Кубани уже называют мост, какие названия нравятся, какие прижились за время строительства моста. Мы увидели большой интерес к этой теме, поднимать которую крымчане, например, начали еще на этапе подготовки к большой стройке. Было много дискуссий и в СМИ, и на разных интернет-площадках. Мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование».
Также в опросе предусмотрена графа свой вариант. Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.
Вопрос о названии моста в Крым поднимался на большой пресс-конференции Владимира Путина в 2016 году. В ответ российский лидер предложил узнать мнение людей и провести соответствующий опрос, напоминает ТАСС.
Напомним, мост начали строить в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Автомобильное сообщение по мосту через Керченский пролив должно открыться в декабре 2018 года, а железнодорожное — в декабре 2019-го.
Из сообщения инфоцентра «Крымский мост»: «Было важно узнать, как в Крыму и на Кубани уже называют мост, какие названия нравятся, какие прижились за время строительства моста. Мы увидели большой интерес к этой теме, поднимать которую крымчане, например, начали еще на этапе подготовки к большой стройке. Было много дискуссий и в СМИ, и на разных интернет-площадках. Мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование».
Также в опросе предусмотрена графа свой вариант. Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.
Вопрос о названии моста в Крым поднимался на большой пресс-конференции Владимира Путина в 2016 году. В ответ российский лидер предложил узнать мнение людей и провести соответствующий опрос, напоминает ТАСС.
Напомним, мост начали строить в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Автомобильное сообщение по мосту через Керченский пролив должно открыться в декабре 2018 года, а железнодорожное — в декабре 2019-го.
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