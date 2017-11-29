Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Киев требует новых санкций против РФ, чтобы остановить строительство Крымского моста

    2 комментария
    • Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
    Киев требует новых санкций против РФ, чтобы остановить строительство Крымского моста

    Киев требует новых санкций против РФ, чтобы остановить строительство Крымского моста

    Киев требует новых санкций против РФ, чтобы остановить строительство Крымского моста
  • Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

    • Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести новые санкции против России, чтобы не дать закончить возведение Крымского моста.

    Украинское правительство призывает международных партнеров ввести дополнительные санкции против РФ, чтобы остановить возведение Крымского моста.

    Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины: «Строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству».

    Глава министерства отмечает, что строительство в Керченском проливе негативно влияет на экономику Украины: в портах Мариуполя и Бердянска снизился грузооборот и уменьшилась загрузка зерновых терминалов.

    смотретьРосгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста
    Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста
    Напомним, что 19-километровый мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года. Мост через Керченский пролив будет охранять специально созданная морская бригада Росгвардии.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru