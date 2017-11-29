Киев требует новых санкций против РФ, чтобы остановить строительство Крымского моста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести новые санкции против России, чтобы не дать закончить возведение Крымского моста.
Украинское правительство призывает международных партнеров ввести дополнительные санкции против РФ, чтобы остановить возведение Крымского моста.
Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины: «Строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству».
Глава министерства отмечает, что строительство в Керченском проливе негативно влияет на экономику Украины: в портах Мариуполя и Бердянска снизился грузооборот и уменьшилась загрузка зерновых терминалов.
Напомним, что 19-километровый мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года. Мост через Керченский пролив будет охранять специально созданная морская бригада Росгвардии.
Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины: «Строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству».
Глава министерства отмечает, что строительство в Керченском проливе негативно влияет на экономику Украины: в портах Мариуполя и Бердянска снизился грузооборот и уменьшилась загрузка зерновых терминалов.
Напомним, что 19-километровый мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года. Мост через Керченский пролив будет охранять специально созданная морская бригада Росгвардии.
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