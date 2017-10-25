Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста

Глава Росгвардии рассказал о морской бригаде, которая будет сформирована специально для охраны Крымского моста.

Мост через Керченский пролив будет охранять специально созданная морская бригада. Об этом сегодня заявил глава Росгвардии Виктор Золотов, выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».



Виктор Золотов, директор Росгвардии: «Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение — морскую бригаду».



Золотов также рассказал о результатах работы ведомства. В этом году сотрудникам службы удалось создать необходимые условия для спокойного проведения важнейших мероприятий, среди которых Кубок Конфедераций и Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Теперь один из первоочередных вопросов — обеспечение служащих жильем.



Золтов добавил, что Росгвардия сейчас создает в федеральных округах группировки экстренного реагирования. Их назначение четко не определено — сообщается только, что отряды будут применять при резком обострении обстановки как в мирное так и в военное время.

