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    Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста. Крым, мосты, Росгвардия, Совет Федерации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРосгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста

    Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста

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    Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста

    Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста

    Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста

      Глава Росгвардии рассказал о морской бригаде, которая будет сформирована специально для охраны Крымского моста.

      Мост через Керченский пролив будет охранять специально созданная морская бригада. Об этом сегодня заявил глава Росгвардии Виктор Золотов, выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».

      Виктор Золотов, директор Росгвардии: «Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение — морскую бригаду».

      Золотов также рассказал о результатах работы ведомства. В этом году сотрудникам службы удалось создать необходимые условия для спокойного проведения важнейших мероприятий, среди которых Кубок Конфедераций и Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Теперь один из первоочередных вопросов — обеспечение служащих жильем.

      Золтов добавил, что Росгвардия сейчас создает в федеральных округах группировки экстренного реагирования. Их назначение четко не определено — сообщается только, что отряды будут применять при резком обострении обстановки как в мирное так и в военное время.

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