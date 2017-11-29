«Роскосмос» создал специальную комиссию после неудачного запуска «Метеора-М»

Специальная аварийная комиссия «Роскосмоса» установит причину нештатной ситуации с космическим аппаратом
«Метеор-М».
Руководителем комиссии назначен заместитель генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения Олег Скоробогатов. Также в состав комиссии вошли представители Минобороны, «Роскосмоса» и главных предприятий ракетно-космической отрасли.
Как сообщили в «Роскосмосе», следующее заседание комиссии состоится 1 декабря. А завершить свою работу она должна до 15 декабря.
Напомним, накануне, 28 ноября, состоялся второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. В космос отправилась ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», метеорологическим спутником «Метеор-М» и еще 18 малыми космическими аппаратами.
Разгонный блок с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. После этого связь с ним пропала. Эксперты полагают, что обломки упали в Атлантический океан, сгорели в атмосфере или стали космическим мусором.
Ранее сообщалось, что причиной неудачного пуска мог стать сбой в работе разгонного блока «Фрегат» или неисправность аппаратуры ГЛОНАСС.
Как сообщили в «Роскосмосе», следующее заседание комиссии состоится 1 декабря. А завершить свою работу она должна до 15 декабря.
Напомним, накануне, 28 ноября, состоялся второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. В космос отправилась ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», метеорологическим спутником «Метеор-М» и еще 18 малыми космическими аппаратами.
Разгонный блок с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. После этого связь с ним пропала. Эксперты полагают, что обломки упали в Атлантический океан, сгорели в атмосфере или стали космическим мусором.
Ранее сообщалось, что причиной неудачного пуска мог стать сбой в работе разгонного блока «Фрегат» или неисправность аппаратуры ГЛОНАСС.
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