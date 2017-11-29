Хождение по мукам
ТВ-Эфир
Хождение по мукам
    •  

    «Роскосмос» создал специальную комиссию после неудачного запуска «Метеора-М»

    1 комментарий
    • Фото: roscosmos.ru
    «Роскосмос» создал специальную комиссию после неудачного запуска <nobr>«Метеора-М»</nobr>

    «Роскосмос» создал специальную комиссию после неудачного запуска «Метеора-М»

    «Роскосмос» создал специальную комиссию после неудачного запуска <nobr>«Метеора-М»</nobr>
  • Фото: roscosmos.ru

    • Специальная аварийная комиссия «Роскосмоса» установит причину нештатной ситуации с космическим аппаратом «Метеор-М».

    Руководителем комиссии назначен заместитель генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения Олег Скоробогатов. Также в состав комиссии вошли представители Минобороны, «Роскосмоса» и главных предприятий ракетно-космической отрасли.

    Как сообщили в «Роскосмосе», следующее заседание комиссии состоится 1 декабря. А завершить свою работу она должна до 15 декабря.

    Напомним, накануне, 28 ноября, состоялся второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. В космос отправилась ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», метеорологическим спутником «Метеор-М» и еще 18 малыми космическими аппаратами.

    смотреть«Роскосмос»: спутник «Метеор-М» не вышел на целевую орбиту
    «Роскосмос»: спутник «Метеор-М» не вышел на целевую орбиту
    Разгонный блок с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. После этого связь с ним пропала. Эксперты полагают, что обломки упали в Атлантический океан, сгорели в атмосфере или стали космическим мусором.

    Ранее сообщалось, что причиной неудачного пуска мог стать сбой в работе разгонного блока «Фрегат» или неисправность аппаратуры ГЛОНАСС.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru