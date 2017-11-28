Источник: спутник «Метеор» мог упасть в Атлантический океан

Рабочая группа на космодроме Восточный проводит заседание по анализу ситуации с метеорологическим спутником
«Метеор-М», с которым нет связи.
Причиной аварии после запуска спутника с Восточного стала ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока, сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.
В данный момент рабочая группа космодрома собралась на совещание, чтобы провести анализ возникшей ситуации. Предположительно, сейчас аппарат находится на нерасчетной орбите из-за того, что разгонный блок не дал нужного второго импульса. Также не исключается, что аппарат уже упал в Атлантический океан.
Источник: «Космический аппарат не удается обнаружить на орбите. Однако и следов взрыва не зафиксировано. Космический аппарат мог упасть в Атлантический океан».
Собеседник «Интерфакса» отмечал, что на этапе полета разгонного блока «Фрегат» могла возникнуть нештатная ситуация — на этапе выдачи одного из двух импульсов маршевой двигательной установкой.
Напомним, сегодня утром с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и 18 малыми космическими аппаратами. Этот пуск стал вторым в истории космодрома.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. С тех пор связи с ним не было.
В данный момент рабочая группа космодрома собралась на совещание, чтобы провести анализ возникшей ситуации. Предположительно, сейчас аппарат находится на нерасчетной орбите из-за того, что разгонный блок не дал нужного второго импульса. Также не исключается, что аппарат уже упал в Атлантический океан.
Источник: «Космический аппарат не удается обнаружить на орбите. Однако и следов взрыва не зафиксировано. Космический аппарат мог упасть в Атлантический океан».
Сегодня осуществлён пуск РН «Союз-2.1б». Головной блок был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе планового сеанса связи с космическим аппаратом «Метеор-М» не удалось установить связь по причине отсутствия его на целевой орбите. Информация анализируется. pic.twitter.com/TnshFNHysc— РОСКОСМОС (@roscosmos) 28 ноября 2017 г.
Собеседник «Интерфакса» отмечал, что на этапе полета разгонного блока «Фрегат» могла возникнуть нештатная ситуация — на этапе выдачи одного из двух импульсов маршевой двигательной установкой.
Напомним, сегодня утром с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и 18 малыми космическими аппаратами. Этот пуск стал вторым в истории космодрома.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. С тех пор связи с ним не было.
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