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    Источник: спутник «Метеор» мог упасть в Атлантический океан

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    • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
    Источник: спутник «Метеор» мог упасть в Атлантический океан

    Источник: спутник «Метеор» мог упасть в Атлантический океан

    Источник: спутник «Метеор» мог упасть в Атлантический океан
  • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

    • Рабочая группа на космодроме Восточный проводит заседание по анализу ситуации с метеорологическим спутником «Метеор-М», с которым нет связи.

    Причиной аварии после запуска спутника с Восточного стала ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока, сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

    В данный момент рабочая группа космодрома собралась на совещание, чтобы провести анализ возникшей ситуации. Предположительно, сейчас аппарат находится на нерасчетной орбите из-за того, что разгонный блок не дал нужного второго импульса. Также не исключается, что аппарат уже упал в Атлантический океан.

    Источник: «Космический аппарат не удается обнаружить на орбите. Однако и следов взрыва не зафиксировано. Космический аппарат мог упасть в Атлантический океан».



    Собеседник «Интерфакса» отмечал, что на этапе полета разгонного блока «Фрегат» могла возникнуть нештатная ситуация — на этапе выдачи одного из двух импульсов маршевой двигательной установкой.

    смотретьС Восточного стартовала ракета «Союз» со спутником «Метеор-М»
    С Восточного стартовала ракета «Союз» со спутником «Метеор-М»
    Напомним, сегодня утром с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и 18 малыми космическими аппаратами. Этот пуск стал вторым в истории космодрома.

    Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. С тех пор связи с ним не было.

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