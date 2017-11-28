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    С Восточного стартовала ракета «Союз» со спутником «Метеор-М»

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    С Восточного стартовала ракета «Союз» со спутником <nobr>«Метеор-М»</nobr>

    С Восточного стартовала ракета «Союз» со спутником «Метеор-М»

    С Восточного стартовала ракета «Союз» со спутником <nobr>«Метеор-М»</nobr>

    С космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с российским спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и группой малых космических аппаратов.

    Ракета стартовала в соответствии с графиком, запуск стал вторым в истории космодрома.

    «Метеор-М» №2–1 — спутник гидрометеорологического обеспечения. Он будет передавать глобальные и локальные изображения облаков у поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах. Данные со спутника помогут определять температуру на поверхности морей, а также распределение температуры и влажности в атмосфере Земли. Кроме того, они помогут оценить составляющие радиационного баланса системы «Земля-атмосфера».

    Выход «Метеора» на расчетную орбиту высотой 825,5 км запланирован на 9:42 мск.

    Кроме «Метеора», «Союз-2.1б» выведет на орбиту студенческий аппарат «Бауманец-2» и 17 иностранных наноспутников.

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