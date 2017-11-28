Источник: «Метеор-М» превратился в космический мусор

Источник в
ракетно-космической отрасли сообщил, что российский метеорологический спутник «Метеор-М», а также еще 18 микроспутников можно считать утраченными.
Аппарат «Метеор-М» и 18 микроспутников, если они остались на низкой орбите после запуска с космодрома Восточный, превратились в космический мусор, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Источник РИА Новости: «Все спутники — российские и зарубежные, выводимые на разные орбиты с помощью разгонного блока „Фрегат“ — однозначно можно считать утраченными, независимо от того, находятся ли они на нерасчетной орбите или упали в океан. Если даже первое включение разгонного блока прошло штатно, высоты, на которой это произошло, явно недостаточно для того, чтобы довывести аппараты на расчетные орбиты. Поэтому с точки зрения засорения космического пространства даже хуже, если спутники вместе с „Фрегатом“ остались на низкой орбите: спасти их невозможно, и теперь это просто космический мусор».
Кроме «Метеора», ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была вывести на орбиту студенческий аппарат «Бауманец-2», а также 17 иностранных наноспутников — 10 аппаратов наблюдения за морскими судами LEMUR, два американских сельскохозяйственных спутника мониторинга воды и землеустройства Landmapper-BC, экспериментальный немецкий аппарат для создания радиолюбительских сервисов D-StarOne, спутник LEO Vantage, норвежский аппарат AISSat-3 (спутник мониторинга морей), спутник IDEA (предназначен для слежения за микроскопическим космическим мусором) и шведский спутник SEAM (исследует магнитосферу Земли).
Ранее сообщалось, что на космодроме собрали совещание, которое проводит анализ ситуации с запуском «„Союза-2.1б“. Предположительно, причиной аварии мог стать человеческий фактор — ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока: не сработал один из двух импульсов маршевой двигательной установкой. Космический аппарат на орбите обнаружить по-прежнему не удается, однако следов взрыва не зафиксировано. Космический аппарат мог упасть в Атлантический океан».
Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» стал вторым в истории космодрома Восточный. В «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. С тех пор связи с ним не было.
Источник РИА Новости: «Все спутники — российские и зарубежные, выводимые на разные орбиты с помощью разгонного блока „Фрегат“ — однозначно можно считать утраченными, независимо от того, находятся ли они на нерасчетной орбите или упали в океан. Если даже первое включение разгонного блока прошло штатно, высоты, на которой это произошло, явно недостаточно для того, чтобы довывести аппараты на расчетные орбиты. Поэтому с точки зрения засорения космического пространства даже хуже, если спутники вместе с „Фрегатом“ остались на низкой орбите: спасти их невозможно, и теперь это просто космический мусор».
Кроме «Метеора», ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была вывести на орбиту студенческий аппарат «Бауманец-2», а также 17 иностранных наноспутников — 10 аппаратов наблюдения за морскими судами LEMUR, два американских сельскохозяйственных спутника мониторинга воды и землеустройства Landmapper-BC, экспериментальный немецкий аппарат для создания радиолюбительских сервисов D-StarOne, спутник LEO Vantage, норвежский аппарат AISSat-3 (спутник мониторинга морей), спутник IDEA (предназначен для слежения за микроскопическим космическим мусором) и шведский спутник SEAM (исследует магнитосферу Земли).
Ранее сообщалось, что на космодроме собрали совещание, которое проводит анализ ситуации с запуском «„Союза-2.1б“. Предположительно, причиной аварии мог стать человеческий фактор — ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока: не сработал один из двух импульсов маршевой двигательной установкой. Космический аппарат на орбите обнаружить по-прежнему не удается, однако следов взрыва не зафиксировано. Космический аппарат мог упасть в Атлантический океан».
Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» стал вторым в истории космодрома Восточный. В «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. С тех пор связи с ним не было.
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