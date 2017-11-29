Источник: «Метеор-М» мог упасть из-за неисправности аппаратуры ГЛОНАСС

Причиной падения разгонного блока «Фрегат» со спутником
«Метеор-М» могла стать неисправность аппаратуры ГЛОНАСС, которая должна повышать точность выведения спутников на орбиту.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Источник: «По предварительным данным, произошла техническая неисправность в аппаратуре спутниковой навигации, которая установлена на разгонном блоке, работает по сигналу ГЛОНАСС и GPS и повышает точность выведения „Фрегатом“ космических аппаратов на целевые орбиты».
По словам собеседника агентства, из-за этого после отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» разгонный блок был неправильно сориентирован, вошел в плотные слои атмосферы и упал в Атлантический океан.
Напомним, накануне состоялся второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. В «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. С тех пор связи с ним не было.
Кроме «Метеора», на «Фрегате» находились спутники Канады, Японии, США, Германии и Швеции, а также российский студенческий микроспутник «Бауманец-2». От экстренных служб России и других стран мира сообщений о падении обломков разгонного блока «Фрегат» в связке с 19 спутниками пока не поступало. Поэтому эксперты полагают, что они могли упасть в Атлантический океан либо стать космическим мусором.
Источник: «По предварительным данным, произошла техническая неисправность в аппаратуре спутниковой навигации, которая установлена на разгонном блоке, работает по сигналу ГЛОНАСС и GPS и повышает точность выведения „Фрегатом“ космических аппаратов на целевые орбиты».
По словам собеседника агентства, из-за этого после отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» разгонный блок был неправильно сориентирован, вошел в плотные слои атмосферы и упал в Атлантический океан.
Напомним, накануне состоялся второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. В «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. С тех пор связи с ним не было.
Кроме «Метеора», на «Фрегате» находились спутники Канады, Японии, США, Германии и Швеции, а также российский студенческий микроспутник «Бауманец-2». От экстренных служб России и других стран мира сообщений о падении обломков разгонного блока «Фрегат» в связке с 19 спутниками пока не поступало. Поэтому эксперты полагают, что они могли упасть в Атлантический океан либо стать космическим мусором.
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