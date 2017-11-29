Закрытый из-за извержения вулкана аэропорт на Бали возобновил работу

Международный аэропорт на острове Бали, закрытый
из-за извержения вулкана, возобновил работу.
Аэропорт Нгурах-Рай на острове Бали в Индонезии возобновил работу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter воздушной гавани.
Из заявления аэропорта Бали: «Аэропорт Нгурах-Рай открылся 29 ноября в 14:28 по местному времени (09:28 по Москве)».
Уровень опасности на острове Бали в понедельник был повышен до максимального из-за извержения вулкана Агунг. На Бали остались туристы, в их числе около 6 тысяч россиян. Было принято решение вывозить туристов на паромах на остров Ломбок, где аэропорт работал.
Деревни в радиусе 10 километров от Агунга до сих пор пустуют: 40 тысяч местных жителей эвакуированы. Столб пепла в понедельник поднялся на высоту в семь километров.
Из заявления аэропорта Бали: «Аэропорт Нгурах-Рай открылся 29 ноября в 14:28 по местному времени (09:28 по Москве)».
Referring to the Notice to Airmen (NOTAMC) Number: A4300/17 on November 29th, 2017, I Gusti Ngurah Rai Airport is reopen on November 29th, 2017 at 14.28 LT pic.twitter.com/jA3g5Qbmd2— I Gusti Ngurah Rai (@baliairports) 29 ноября 2017 г.
Уровень опасности на острове Бали в понедельник был повышен до максимального из-за извержения вулкана Агунг. На Бали остались туристы, в их числе около 6 тысяч россиян. Было принято решение вывозить туристов на паромах на остров Ломбок, где аэропорт работал.
Деревни в радиусе 10 километров от Агунга до сих пор пустуют: 40 тысяч местных жителей эвакуированы. Столб пепла в понедельник поднялся на высоту в семь километров.
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