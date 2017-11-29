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    Закрытый из-за извержения вулкана аэропорт на Бали возобновил работу

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    Закрытый <nobr>из-за</nobr> извержения вулкана аэропорт на Бали возобновил работу

    Закрытый из-за извержения вулкана аэропорт на Бали возобновил работу

    Закрытый <nobr>из-за</nobr> извержения вулкана аэропорт на Бали возобновил работу

    Международный аэропорт на острове Бали, закрытый из-за извержения вулкана, возобновил работу.

    Аэропорт Нгурах-Рай на острове Бали в Индонезии возобновил работу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter воздушной гавани.

    Из заявления аэропорта Бали: «Аэропорт Нгурах-Рай открылся 29 ноября в 14:28 по местному времени (09:28 по Москве)».




    смотретьРоссиянин снял видео у подножия извергающегося вулкана на Бали
    Россиянин снял видео у подножия извергающегося вулкана на Бали
    Уровень опасности на острове Бали в понедельник был повышен до максимального из-за извержения вулкана Агунг. На Бали остались туристы, в их числе около 6 тысяч россиян. Было принято решение вывозить туристов на паромах на остров Ломбок, где аэропорт работал.

    Деревни в радиусе 10 километров от Агунга до сих пор пустуют: 40 тысяч местных жителей эвакуированы. Столб пепла в понедельник поднялся на высоту в семь километров.

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