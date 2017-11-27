Россиян вывезут с Бали на паромах из-за извержения вулкана

Около 300 наших соотечественников находятся на острове Бали, где начал извергаться вулкан. Об этом сегодня рассказали в Ростуризме.
Из-за опасности нового извержения на популярном у туристов острове закрыли единственный аэропорт, где застряли десятки тысяч отдыхающих. Из населенных пунктов зоны вблизи вулкана Агунг планируют эвакуировать 100 тысяч человек, половина из них уже покинули свои дома.
Десятки видеороликов в соцсетях, сотни фотографий. «Никогда не видел ничего более великолепного и впечатляющего», — написал автор одного из снимков. Впрочем, у туристов, которые не могут улететь домой, едва ли такие же восторженные чувства к проснувшемуся вулкану Агунг в Индонезии.
В международном аэропорту на острове Бали — тысячи людей. Их отпуск неожиданно затянулся. Рейсы не прибывают и не отправляются. Так будет еще как минимум сутки.
Софи Потреус, туристка: «Конечно, это доставило множество неудобств. Но тут ничего не поделаешь, ведь это природное бедствие. Здесь я потеряла сумку, сейчас жду обратно свой багаж, потом вернусь обратно в отель и, видимо, приеду в аэропорт уже завтра».
Джо Бенник, турист: «Компания нас очень поздно предупредила об отмене рейса, теперь нам вообще ничего не говорят. Просто здесь ждем, все это очень печально».
Жители населенных пунктов, расположенных к вулкану ближе, чем на 10 км, эвакуированы. Агунг еще на прошлой неделе начал проявлять активность, при этом для авиасообщения угрозы не было. Но в выходные столб дыма поднялся на высоту больше 4000 метров, после чего местные власти пошли на крайние меры: работу сразу нескольких аэропортов приостановили, а уровень опасности подняли до максимального.
Гейд Саунтика, глава центра по смягчению вулканических и геологических катастроф: «Мы увеличиваем уровень опасности с третьего до четвертого. Ситуация теперь классифицируется как максимально опасная. Этот режим начал действовать с 6:00 27 ноября».
Бали — популярное туристическое место. Белый песок, бескрайний бирюзовый океан. Туда приезжают не только поклонники размеренного пляжного отдыха, но и любители серфинга. Остров площадью около 6 000 квадратных километров — один из самых больших в составе Индонезийского архипелага, расположенного в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, где около 500 вулканов и 127 из них действующие.
Агунг никак не проявлял себя больше 50 лет. Извержение 1963 года стало одним из самых разрушительных в истории, оно продолжалось 11 месяцев. Тогда погибли около 1200 человек, сотни были ранены.
Несмотря на объявленный сейчас уровень опасности, местные власти призывают сохранять спокойствие. Вулкан, хоть и проснулся, сейчас ведет себя куда спокойнее, чем в 1963-м. В сентябре текущего года Агунг уже проявлял активность и тоже проводилась эвакуация, но через несколько дней вулкан снова заснул. Возможно, и в этот раз тревога окажется ложной.
Как сообщалось ранее, на Бали, по данным Ростуризма, находятся около 300 россиян. Их планируют вывезти еще до открытия аэропортов — на паромах граждан РФ доставят на соседние острова.
В международном аэропорту на острове Бали — тысячи людей. Их отпуск неожиданно затянулся. Рейсы не прибывают и не отправляются. Так будет еще как минимум сутки.
Софи Потреус, туристка: «Конечно, это доставило множество неудобств. Но тут ничего не поделаешь, ведь это природное бедствие. Здесь я потеряла сумку, сейчас жду обратно свой багаж, потом вернусь обратно в отель и, видимо, приеду в аэропорт уже завтра».
Джо Бенник, турист: «Компания нас очень поздно предупредила об отмене рейса, теперь нам вообще ничего не говорят. Просто здесь ждем, все это очень печально».
Жители населенных пунктов, расположенных к вулкану ближе, чем на 10 км, эвакуированы. Агунг еще на прошлой неделе начал проявлять активность, при этом для авиасообщения угрозы не было. Но в выходные столб дыма поднялся на высоту больше 4000 метров, после чего местные власти пошли на крайние меры: работу сразу нескольких аэропортов приостановили, а уровень опасности подняли до максимального.
Гейд Саунтика, глава центра по смягчению вулканических и геологических катастроф: «Мы увеличиваем уровень опасности с третьего до четвертого. Ситуация теперь классифицируется как максимально опасная. Этот режим начал действовать с 6:00 27 ноября».
Бали — популярное туристическое место. Белый песок, бескрайний бирюзовый океан. Туда приезжают не только поклонники размеренного пляжного отдыха, но и любители серфинга. Остров площадью около 6 000 квадратных километров — один из самых больших в составе Индонезийского архипелага, расположенного в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, где около 500 вулканов и 127 из них действующие.
Агунг никак не проявлял себя больше 50 лет. Извержение 1963 года стало одним из самых разрушительных в истории, оно продолжалось 11 месяцев. Тогда погибли около 1200 человек, сотни были ранены.
Несмотря на объявленный сейчас уровень опасности, местные власти призывают сохранять спокойствие. Вулкан, хоть и проснулся, сейчас ведет себя куда спокойнее, чем в 1963-м. В сентябре текущего года Агунг уже проявлял активность и тоже проводилась эвакуация, но через несколько дней вулкан снова заснул. Возможно, и в этот раз тревога окажется ложной.
Как сообщалось ранее, на Бали, по данным Ростуризма, находятся около 300 россиян. Их планируют вывезти еще до открытия аэропортов — на паромах граждан РФ доставят на соседние острова.
Комментарии