На Бали из-за извержения вулкана застряли шесть тысяч россиян

Шестьдесят тысяч туристов, застрявших на острове Бали, сегодня узнали, что их — теперь уже вынужденный отпуск — затягивается еще минимум на сутки.
Улететь домой им не дает проснувшийся вулкан Агунг.
Местный аэропорт решили закрыть до тех пор, пока огромный столб пепла не перестанет угрожать самолетам.
На Бали сейчас находятся около шести тысяч россиян, в том числе редактор программы НТВ «Сегодня» Сергей Харенко.
Подробности — в видеоматериале.
Местный аэропорт решили закрыть до тех пор, пока огромный столб пепла не перестанет угрожать самолетам.
На Бали сейчас находятся около шести тысяч россиян, в том числе редактор программы НТВ «Сегодня» Сергей Харенко.
Подробности — в видеоматериале.
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