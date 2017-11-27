Посольство РФ открыло горячую линию из-за извержения вулкана на Бали

Около 300 россиян находятся на Бали, где извергается вулкан. На острове закрыли единственный аэропорт, в результате десятки тысяч отдыхающих не могут вернуться домой.
Первое, что интересует всех, кто находится на острове, — это работа аэропорта, поскольку официальные власти закрыли воздушную гавань в Денпасаре. Но люди продолжают туда стекаться, ведь только в аэропорту можно получить так называемый ваучер, чтобы перенести свои авиарейсы на время, когда самолеты возобновят полеты.
Крупные авиакомпании обеспечивают заселение пассажиров в отели и предоставляют новые билеты. С лоукостерами ситуация сложилась несколько иначе. Не все средства возвращают в полном объеме, передает с Бали редактор программы «Сегодня» на НТВ Сергей Харенко.
Тем временем извержение продолжается. Известно, что пепел был выброшен на высоту 1500 метров, идет эвакуация людей, но она проводится не массово, а точечно — в радиусе 6–7 километров от вулкана Агунг. Людей перемещают в более безопасные районы.
На острове подскочил спрос на такси и поднялись цены. Люди продолжают ездить к вулкану, чтобы посмотреть на уникальное явление природы. Нечто подобное происходило на Бали в последний раз в 1963 году.
Сам вулкан располагается достаточно далеко от туристических зон, которые находятся, как правило, на самом южном побережье. Расстояние от сопки до туристических мест большое — около 150 км. Поэтому никакой угрозы безопасности в зонах, предназначенных для отдыхающих, нет. Люди продолжают наслаждаться отдыхом — кроме тех, у кого запланирован вылет на ближайшие дни.
Самым востребованным товаром на Бали сейчас являются респираторные маски и марлевые повязки. Купить их можно практически в любой аптеке на острове. Их приобретение необходимо для тех, кто живет в центре острова или на севере Бали, из-за выбросов пепла.
До южных районов, где сосредоточены основные отели, ветер облака пепла не доносит — они распространяются в восточном направлении.
Информации о пострадавших россиянах нет. Посольство нашей страны в Индонезии открыло горячую линию в связи с извержением вулкана, где уровень опасности повышен до четвертого, максимального.
Телефоны горячей линии:
+6281119167 47
+62215222912
+62215222914
Крупные авиакомпании обеспечивают заселение пассажиров в отели и предоставляют новые билеты. С лоукостерами ситуация сложилась несколько иначе. Не все средства возвращают в полном объеме, передает с Бали редактор программы «Сегодня» на НТВ Сергей Харенко.
Тем временем извержение продолжается. Известно, что пепел был выброшен на высоту 1500 метров, идет эвакуация людей, но она проводится не массово, а точечно — в радиусе 6–7 километров от вулкана Агунг. Людей перемещают в более безопасные районы.
На острове подскочил спрос на такси и поднялись цены. Люди продолжают ездить к вулкану, чтобы посмотреть на уникальное явление природы. Нечто подобное происходило на Бали в последний раз в 1963 году.
Сам вулкан располагается достаточно далеко от туристических зон, которые находятся, как правило, на самом южном побережье. Расстояние от сопки до туристических мест большое — около 150 км. Поэтому никакой угрозы безопасности в зонах, предназначенных для отдыхающих, нет. Люди продолжают наслаждаться отдыхом — кроме тех, у кого запланирован вылет на ближайшие дни.
Самым востребованным товаром на Бали сейчас являются респираторные маски и марлевые повязки. Купить их можно практически в любой аптеке на острове. Их приобретение необходимо для тех, кто живет в центре острова или на севере Бали, из-за выбросов пепла.
До южных районов, где сосредоточены основные отели, ветер облака пепла не доносит — они распространяются в восточном направлении.
Информации о пострадавших россиянах нет. Посольство нашей страны в Индонезии открыло горячую линию в связи с извержением вулкана, где уровень опасности повышен до четвертого, максимального.
Телефоны горячей линии:
+6281119167 47
+62215222912
+62215222914
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