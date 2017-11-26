Извержение вулкана на Бали: видео

Извержение вулкана Агунг началось в субботу на Бали. Столб пепла достигал высоты 1,5 км. Сразу несколько авиакомпаний отменили полеты на остров в связи с извержением. Среди них австралийские Qantas, Virgin Austalia и гонконгская Cathay pacific.
Администрация аэропорта в городе Денпасар сообщила, что воздушная гавань пока функционирует в нормальном режиме, передает ТАСС. Решения об отмене рейсов принимаются исключительно авиакомпаниями.
По данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, изменение расписания затронуло более 2000 человек. Многие из них вынуждены ждать вылета в аэропорту Денпасара.
Ранее официальный представитель сообщил, что основные туристические направления острова, Кута, Нуса-Дуа, и Денпасар не пострадают в случае извержения. При этом местным жителям, находящимся в радиусе до 7,5 км от горы, велели срочно эвакуироваться.
Crazy footage of #GunungAgung volcano erupting on #Bali today. Stay safe my Bali peeps. pic.twitter.com/Do9Qnf5yyn— Matt Ooley (@mattooley) 26 ноября 2017 г.
По данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, изменение расписания затронуло более 2000 человек. Многие из них вынуждены ждать вылета в аэропорту Денпасара.
Ранее официальный представитель сообщил, что основные туристические направления острова, Кута, Нуса-Дуа, и Денпасар не пострадают в случае извержения. При этом местным жителям, находящимся в радиусе до 7,5 км от горы, велели срочно эвакуироваться.
Комментарии