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    На Бали повысили уровень угрозы от вулкана до максимального

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    На Бали повысили уровень угрозы от вулкана до максимального

    На Бали повысили уровень угрозы от вулкана до максимального

    Власти Индонезии сегодня повысили до максимального по четырехбалльной шкале уровень угрозы от вулкана Агунг на Бали. Принято решение о закрытии международного аэропорта на острове.

    Национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий запретило подходить к вулкану на расстояние ближе 8 км. В некоторых местах зона расширена до 10 км.

    Столбы пепла от Агунга поднимались сегодня на высоту от 2 до 3,5 км. При этом, как сообщают специалисты, текущая активность свидетельствует о вероятности мощного извержения.

    Многие авиакомпании накануне отменили полеты на Бали. Кроме того, из-за облака пепла власти были вынуждены закрыть аэропорт на острове Ломбок.

    смотретьИзвержение вулкана на Бали
    Извержение вулкана на Бали
    Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. В эти выходные началось второе извержение.

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