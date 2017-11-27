На Бали повысили уровень угрозы от вулкана до максимального

Власти Индонезии сегодня повысили до максимального по четырехбалльной шкале уровень угрозы от вулкана Агунг на Бали. Принято решение о закрытии международного аэропорта на острове.
Национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий запретило подходить к вулкану на расстояние ближе 8 км. В некоторых местах зона расширена до 10 км.
Столбы пепла от Агунга поднимались сегодня на высоту от 2 до 3,5 км. При этом, как сообщают специалисты, текущая активность свидетельствует о вероятности мощного извержения.
Многие авиакомпании накануне отменили полеты на Бали. Кроме того, из-за облака пепла власти были вынуждены закрыть аэропорт на острове Ломбок.
Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. В эти выходные началось второе извержение.
Столбы пепла от Агунга поднимались сегодня на высоту от 2 до 3,5 км. При этом, как сообщают специалисты, текущая активность свидетельствует о вероятности мощного извержения.
Многие авиакомпании накануне отменили полеты на Бали. Кроме того, из-за облака пепла власти были вынуждены закрыть аэропорт на острове Ломбок.
Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. В эти выходные началось второе извержение.
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