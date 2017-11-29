Медицинский недосмотр: почему гибнут пациенты в российских больницах

В Смоленске мужчину бросили умирать в приемном отделении больницы. А в Башкирии многодетную женщину возили из больницы в больницу, пока она не скончалась. В чем причина равнодушия?
Страшно, когда жизнь человека уносит не смертельная болезнь, а банальное разгильдяйство некоторых медработников. И речь не столько о врачебных ошибках, а о ситуациях, когда пациенту могли оказать помощь, но не оказали. Случаев таких очень много в последнее время. В Смоленске мужчина умер в больничном коридоре, не дождавшись помощи. Сложно понять, почему медсестра, несмотря на мольбы матери умирающего ребенка, не вызывает к нему врача. И как расценивать эпизод, когда врачи скорой ссылаются на инструкцию и из-за нее не успевают довезти пациента до клиники? Специальный репортаж корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.
Она каждую минуту пересматривает фотографии в телефоне. Маргарита отказывается смириться с тем, что никогда не увидит, как эта улыбающаяся с экрана малышка пойдет в школу или наденет свадебное платье.
Маргарита Никанорова, мать погибшей Алины Никаноровой: «Вот так обратиться в больницу, чтобы ребенок просто умер там».
Трехмесячная Алина умерла по вине врачей, уверена ее мама. 17 ноября утром у девочки внезапно поднялась температура до 39,4. Маргарита вызвала скорую. Дочку с подозрением на респираторно-вирусную инфекцию отвезли в областную больницу, где сделали жаропонижающий укол. На этом лечение закончилось. Алине с каждым часом становилось хуже, а медсестра упорно отказывалась позвать доктора, отвечая, что «все специалисты заняты».
Маргарита Никанорова: «Когда я уже начала ее доставать, что врача все еще нет, она начала ему звонить. Я слышала разговор: „Там вас зовет одна ненормальная мамаша“».
Доктор пришел лишь поздно вечером, когда Алина уже стала задыхаться. Она умерла через несколько дней в реанимации. С доводами матери, что это случилось именно из-за бездействия врачей, согласились в Следственном комитете и возбудили уголовное дело.
Подобные случаи происходят с пугающей частотой. В Смоленской больнице окровавленный мужчина выходит из палаты, падает, пытается встать. Но медики лишь проходят мимо. Потом пациента заберут в реанимацию, но он умрет, так и не приходя в сознание. Это произошло несколько месяцев назад. Но стало известно только после того, как видеозапись опубликовали в Сети родные погибшего мужчины, несколько раз получившие отказ в возбуждении уголовного дела. Теперь расследование под личным контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина. В Следственном комитете, еще в начале октября выступили с инициативой ввести в Уголовный кодекс отдельную статью о врачебных ошибках.
Любое уголовное дело о смерти человека от действий или бездействия врачей начинается с назначения судебно-медицинской экспертизы. Это главное доказательство. Но проблема в том, что независимой экспертизы в России нет. И судмедэксперты, и врачи подчиняются одному ведомству — Минздраву. И тут возникает вопрос об их непредвзятости.
У Рината Ямалова из Башкирии нет сил кому-то что-то доказывать. Сейчас у него одна забота: как в одиночку поставить на ноги четырех маленьких детей. Еще 2 недели назад они были большой счастливой семьей. Но потом случилась авария. Любимая жена Люба ехала на попутке домой, машину занесло, произошла авария. Истекающую кровью 25-летнюю женщину скорая доставила в районную больницу. Но вместо оказания срочной медицинской помощи пострадавшую отправили в другую клинику, за 80 километров. По дороге 25-летняя Люба умерла.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Она каждую минуту пересматривает фотографии в телефоне. Маргарита отказывается смириться с тем, что никогда не увидит, как эта улыбающаяся с экрана малышка пойдет в школу или наденет свадебное платье.
Маргарита Никанорова, мать погибшей Алины Никаноровой: «Вот так обратиться в больницу, чтобы ребенок просто умер там».
Трехмесячная Алина умерла по вине врачей, уверена ее мама. 17 ноября утром у девочки внезапно поднялась температура до 39,4. Маргарита вызвала скорую. Дочку с подозрением на респираторно-вирусную инфекцию отвезли в областную больницу, где сделали жаропонижающий укол. На этом лечение закончилось. Алине с каждым часом становилось хуже, а медсестра упорно отказывалась позвать доктора, отвечая, что «все специалисты заняты».
Маргарита Никанорова: «Когда я уже начала ее доставать, что врача все еще нет, она начала ему звонить. Я слышала разговор: „Там вас зовет одна ненормальная мамаша“».
Доктор пришел лишь поздно вечером, когда Алина уже стала задыхаться. Она умерла через несколько дней в реанимации. С доводами матери, что это случилось именно из-за бездействия врачей, согласились в Следственном комитете и возбудили уголовное дело.
Подобные случаи происходят с пугающей частотой. В Смоленской больнице окровавленный мужчина выходит из палаты, падает, пытается встать. Но медики лишь проходят мимо. Потом пациента заберут в реанимацию, но он умрет, так и не приходя в сознание. Это произошло несколько месяцев назад. Но стало известно только после того, как видеозапись опубликовали в Сети родные погибшего мужчины, несколько раз получившие отказ в возбуждении уголовного дела. Теперь расследование под личным контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина. В Следственном комитете, еще в начале октября выступили с инициативой ввести в Уголовный кодекс отдельную статью о врачебных ошибках.
Любое уголовное дело о смерти человека от действий или бездействия врачей начинается с назначения судебно-медицинской экспертизы. Это главное доказательство. Но проблема в том, что независимой экспертизы в России нет. И судмедэксперты, и врачи подчиняются одному ведомству — Минздраву. И тут возникает вопрос об их непредвзятости.
У Рината Ямалова из Башкирии нет сил кому-то что-то доказывать. Сейчас у него одна забота: как в одиночку поставить на ноги четырех маленьких детей. Еще 2 недели назад они были большой счастливой семьей. Но потом случилась авария. Любимая жена Люба ехала на попутке домой, машину занесло, произошла авария. Истекающую кровью 25-летнюю женщину скорая доставила в районную больницу. Но вместо оказания срочной медицинской помощи пострадавшую отправили в другую клинику, за 80 километров. По дороге 25-летняя Люба умерла.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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