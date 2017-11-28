На Сахалине трехмесячная девочка умерла в больнице из-за «занятости» врачей

В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в областной больнице. Трехмесячную девочку с температурой выше 39 отказались осматривать.

Трехмесячная Алина, скончавшаяся в Сахалинской областной детской больнице, была единственным и долгожданным ребенком в семье Никаноровых. Мать Маргарита, несмотря на подавленное состояние и бесконечный прием успокоительных, решила рассказать о своей трагедии на интернет-форумах и призвать к ответу врачей, которых она считает виновными в смерти ребенка.



Все случилось ранним утром 17 ноября. По словам Маргариты, буквально за несколько минут у девочки, у которой накануне не было никаких подозрительных симптомов, неожиданно поднялась высокая температура. Не раздумывая, мать вызвала бригаду скорой помощи. Малышку отвезли в детскую больницу Южно-Сахалинска. С подозрением на респираторно-вирусную инфекцию Маргариту с ребенком положили в педиатрическое отделение. Девочке сделали жаропонижающий укол. На этом, по словам матери, лечение закончилось. Алине становилось все хуже, встревоженная мать много раз просила медсестру позвать доктора, но в течение всего дня получала только один ответ — все специалисты заняты.



Лишь поздним вечером, когда ребенок начал задыхаться, в палату наконец пришел врач. Потерявшую сознание девочку увезли в реанимацию, но спасти ее уже не смогли — спустя неделю Алина умерла. Мириться с гибелью дочери Маргарита не стала. Причины смерти девочки ей по-прежнему не сообщили, но мать твердо убеждена — если бы врачи приступили к лечению Алины оперативно, трагедии можно было избежать. Почему в рабочий день ни у одного из докторов не нашлось времени отреагировать на экстренный случай, у Маргариты просто не укладывается в голове.



С этими доводами согласились и сотрудники Следственного комитета. После тщательной проверки и допроса свидетелей они завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Родители погибшей девочки намерены тщательно следить за расследованием. По их словам, такая халатность в главной детской больнице региона недопустима, поэтому наказать виновных, с их точки зрения, будет справедливо, передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин.

