СК завел дело по факту смерти тяжело раненного пациента в смоленской больнице

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти тяжело раненного мужчины, которого оставили без присмотра в смоленской больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки сообщений о пациенте смоленской больницы, который с тяжелой травмой находился в коридоре медучреждения и не получал помощи. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Пресс-служба СК РФ: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по информации СМИ о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей медицинским персоналом ОГБУЗ „Клиническая больница скорой медицинской помощи“ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)».
Напомним, в среду в региональных СМИ была опубликована запись с камеры наблюдения, установленной в одной из смоленских больниц. На этих кадрах вышедший из палаты в коридор мужчина падает на пол, несколько раз пытается подняться, но вновь падает, при этом сильно ударяясь. К окровавленному пострадавшему никто не подходит.
После обнародования видеозаписи была организована доследственная проверка, в ходе которой будет выяснено, что послужило причиной смерти пациента больницы: ранее полученные травмы или неоднократные падения в коридоре больницы. Проверка была взята под личный контроль главы СК Александра Бастрыкина.
Главный врач больницы рассказал, что пьяного пациента привезли на скорой после драки в кафе. По словам главврача, к пострадавшему вызвали нейрохирурга, но пациент сбежал из палаты и вел себя буйно и неадекватно, не давал провести осмотр. Представители больницы утверждают, что попавший в Интернет фрагмент видеозаписи был сделан в тот момент, когда медсестра пошла за помощью, чтобы поднять 100-килограммового мужчину на кушетку.
Пресс-служба СК РФ: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по информации СМИ о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей медицинским персоналом ОГБУЗ „Клиническая больница скорой медицинской помощи“ по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)».
Напомним, в среду в региональных СМИ была опубликована запись с камеры наблюдения, установленной в одной из смоленских больниц. На этих кадрах вышедший из палаты в коридор мужчина падает на пол, несколько раз пытается подняться, но вновь падает, при этом сильно ударяясь. К окровавленному пострадавшему никто не подходит.
После обнародования видеозаписи была организована доследственная проверка, в ходе которой будет выяснено, что послужило причиной смерти пациента больницы: ранее полученные травмы или неоднократные падения в коридоре больницы. Проверка была взята под личный контроль главы СК Александра Бастрыкина.
Главный врач больницы рассказал, что пьяного пациента привезли на скорой после драки в кафе. По словам главврача, к пострадавшему вызвали нейрохирурга, но пациент сбежал из палаты и вел себя буйно и неадекватно, не давал провести осмотр. Представители больницы утверждают, что попавший в Интернет фрагмент видеозаписи был сделан в тот момент, когда медсестра пошла за помощью, чтобы поднять 100-килограммового мужчину на кушетку.
Комментарии