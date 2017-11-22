Главврач прокомментировал смерть окровавленного мужчины в коридоре больницы

Главный врач смоленской больницы рассказал, что предшествовало смерти
47-летнего пациента, который на глазах медиков и под прицелом камеры наблюдения впал в кому в коридоре медучреждения.
Главный врач смоленской больницы, в коридоре которой впал в кому мужчина, рассказал Пятому каналу предысторию трагедии. По словам Владимира Журавлёва, 47-летнего Артёма доставили в больницу на скорой после драки в кафе в день рождения около 23:00. Пациента в состоянии сильного алкогольного опьянения поместили в так называемую палату наблюдения, куда обычно попадают больные, которым необходимо протрезветь. Для постановки диагноза к пострадавшему вызвали нейрохирурга.
Главврач клиники подчеркнул, что в больнице из-за острой нехватки кадров дежурит всего один нейрохирург. Пока специалист шел к пациенту, тот сбежал из палаты. Как это произошло, не известно, поскольку устаревшее больничное оборудование позволяет хранить видеозаписи с камер наблюдения только несколько часов.
Мужчину доставили в приемный покой повторно уже около 4 часов утра. По словам Журавлёва, окровавленный мужчина вел себя неадекватно, не давал себя осмотреть и огрызался. Дежурная медсестра не стала оказывать помощь, «потому что, во-первых, она не врач и не может поставить диагноз, тем более, что при черепно-мозговой травме или переломе позвоночника пострадавшего вообще сдвигать нельзя», отметил хирург. Попавший в Сеть видеофрагмент был снят в тот момент, когда медсестра пошла за помощью, чтобы вместе с кем-то перенести 100-килограммового мужчину на кушетку.
По словам хирурга, судя по характеру полученных травм, вряд ли мужчина мог получить их при падении с высоты своего роста — его сильно избили. Пациенту провели диагностику, дважды делали МРТ, проводили УЗИ, провели трепанацию черепа — но без согласия родственников, поскольку мужчина находился в больнице как «неизвестный». «Я понимаю состояние родственников, но вынужден повторить, что ситуация была предрешена полученной травмой», — добавил главный врач больницы.
Ранее в Сеть попало видео, на котором видно, как окровавленный мужчина выходит в коридор из кабинета и падает на пол. Несколько раз он пытается подняться, бьется головой о стены, но не может удержаться на ногах. Видно, что по коридору в этот момент ходят медики. Через некоторое время мужчина впал в кому, а через 9 дней, не приходя в сознание, скончался. Управление СК по Смоленской области начало доследственную проверку после публикации этого видео.
Главврач клиники подчеркнул, что в больнице из-за острой нехватки кадров дежурит всего один нейрохирург. Пока специалист шел к пациенту, тот сбежал из палаты. Как это произошло, не известно, поскольку устаревшее больничное оборудование позволяет хранить видеозаписи с камер наблюдения только несколько часов.
Мужчину доставили в приемный покой повторно уже около 4 часов утра. По словам Журавлёва, окровавленный мужчина вел себя неадекватно, не давал себя осмотреть и огрызался. Дежурная медсестра не стала оказывать помощь, «потому что, во-первых, она не врач и не может поставить диагноз, тем более, что при черепно-мозговой травме или переломе позвоночника пострадавшего вообще сдвигать нельзя», отметил хирург. Попавший в Сеть видеофрагмент был снят в тот момент, когда медсестра пошла за помощью, чтобы вместе с кем-то перенести 100-килограммового мужчину на кушетку.
По словам хирурга, судя по характеру полученных травм, вряд ли мужчина мог получить их при падении с высоты своего роста — его сильно избили. Пациенту провели диагностику, дважды делали МРТ, проводили УЗИ, провели трепанацию черепа — но без согласия родственников, поскольку мужчина находился в больнице как «неизвестный». «Я понимаю состояние родственников, но вынужден повторить, что ситуация была предрешена полученной травмой», — добавил главный врач больницы.
Ранее в Сеть попало видео, на котором видно, как окровавленный мужчина выходит в коридор из кабинета и падает на пол. Несколько раз он пытается подняться, бьется головой о стены, но не может удержаться на ногах. Видно, что по коридору в этот момент ходят медики. Через некоторое время мужчина впал в кому, а через 9 дней, не приходя в сознание, скончался. Управление СК по Смоленской области начало доследственную проверку после публикации этого видео.
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