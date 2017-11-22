Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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    СК проверит больницу, в коридоре которой лежал истекавший кровью мужчина

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    СК проверит больницу, в коридоре которой лежал истекавший кровью мужчина

    СК проверит больницу, в коридоре которой лежал истекавший кровью мужчина

    СК проверит больницу, в коридоре которой лежал истекавший кровью мужчина

    Следователи начали проверку обстоятельств смерти мужчины, оставленного на произвол судьбы в смоленской больнице.

    Управление СК по Смоленской области начало доследственную проверку после публикации видео, на котором тяжело раненный мужчина просит о помощи врачей в больнице, но те его игнорируют. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления СК.

    Пресс-служба СУ СК по Смоленской области: «В СМИ появилась публикация о том, что в ОГБУЗ „Клиническая больница скорой медицинской помощи“ скончался мужчина в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей работниками больницы. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области начато проведение доследственной проверки».

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    Ранее в соцсетях появилось видео с камер наблюдения больницы, на котором окровавленный мужчина выходит в коридор из кабинета и падает на пол, однако врачи не обращают на него внимания. Более того, медики несколько раз проходят мимо мужчины, игнорируя его критическое состояние и просьбы о помощи.

    Сообщалось, что 47-летний мужчина попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Выяснилось, что после празднования дня рождения его избили неизвестные. При госпитализации мужчина был в сознании и отвечал на вопросы врачей. На пол он упал уже после первичного осмотра.

    После мужчина впал в кому и скончался спустя девять дней, не приходя в сознание. Семья умершего сообщала, что им отказали в возбуждении уголовного дела. В региональном управлении СК пояснили РИА Новости, что тогда смерть мужчины не вызвала подозрений, так как он умер от полученных ран. Однако с появлением видео проверка была начата.

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