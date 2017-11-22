Истекающий кровью пациент впал в кому в больничном коридоре на глазах врачей: видео

Житель Смоленской области не дождался помощи врачей и впал в кому прямо в больничном коридоре. Позже мужчина скончался.
Произошедшее в коридоре смоленской больницы попало на видео камер наблюдения. На кадрах записи видно, как окровавленный мужчина выходит в коридор из кабинета и падает на пол, однако врачи не обращают на него внимания. Более того, медики несколько раз проходят мимо мужчины, игнорируя его критическое состояние и просьбы о помощи.
По данным издания Readovka.ru, 47-летний мужчина попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Выяснилось, что после празднования дня рождения на него напали неизвестные и избили. Во время госпитализации мужчина находился сознании и отвечал на вопросы врачей. На пол он упал уже после первичного осмотра.
После мужчина впал в кому и скончался спустя девять дней, не приходя в сознание. При этом, по словам родственников погибшего, в возбуждении уголовного дела в Следственном комитете им отказали.
По данным издания Readovka.ru, 47-летний мужчина попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Выяснилось, что после празднования дня рождения на него напали неизвестные и избили. Во время госпитализации мужчина находился сознании и отвечал на вопросы врачей. На пол он упал уже после первичного осмотра.
После мужчина впал в кому и скончался спустя девять дней, не приходя в сознание. При этом, по словам родственников погибшего, в возбуждении уголовного дела в Следственном комитете им отказали.
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