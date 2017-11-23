Бастрыкин взял под контроль проверку обстоятельств смерти пациента в смоленской больнице

Центральный аппарат СК РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проконтролирует ход проверки смерти мужчины в смоленской больнице
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Учитывая то обстоятельство, что ранее по факту гибели мужчины региональным следственным подразделением уже проводилась проверка, результатом которой стал отказ в возбуждении уголовного дела, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проведения по вновь открывшимся обстоятельствам проверочных мероприятий и принятое по их результатам процессуальное решение».
В среду в региональных СМИ была опубликована запись с камеры наблюдения, установленной в одной из смоленских больниц. На этих кадрах вышедший из палаты в коридор мужчина падает на пол, несколько раз пытается подняться, но вновь падает, при этом сильно ударяясь. Все это время к окровавленному пострадавшему не подходят медработники.
После обнародования видеозаписи была организована доследственная проверка, в ходе которой будет выяснено, что послужило причиной смерти пациента больницы: ранее полученные травмы или неоднократные падения в коридоре больницы.
Главный врач смоленской больницы, в коридоре которой впал в кому мужчина, рассказал, что пациента привезли на скорой после драки в кафе в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам главврача, к пострадавшему вызвали нейрохирурга, но пациент сбежал из палаты и вел себя буйно и неадекватно, не давал провести осмотр. Представители больницы утверждают, что попавший в Интернет фрагмент видеозаписи был сделан в тот момент, когда медсестра пошла за помощью, чтобы поднять 100-килограммового мужчину на кушетку. Хирург больницы заявил, что поступивший в больницу мужчина был сильно избит и получил очень тяжелые травмы, и что ему оказывали необходимую медицинская помощь перед тем, как пациент сбежал из палаты.
В среду в региональных СМИ была опубликована запись с камеры наблюдения, установленной в одной из смоленских больниц. На этих кадрах вышедший из палаты в коридор мужчина падает на пол, несколько раз пытается подняться, но вновь падает, при этом сильно ударяясь. Все это время к окровавленному пострадавшему не подходят медработники.
После обнародования видеозаписи была организована доследственная проверка, в ходе которой будет выяснено, что послужило причиной смерти пациента больницы: ранее полученные травмы или неоднократные падения в коридоре больницы.
Главный врач смоленской больницы, в коридоре которой впал в кому мужчина, рассказал, что пациента привезли на скорой после драки в кафе в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам главврача, к пострадавшему вызвали нейрохирурга, но пациент сбежал из палаты и вел себя буйно и неадекватно, не давал провести осмотр. Представители больницы утверждают, что попавший в Интернет фрагмент видеозаписи был сделан в тот момент, когда медсестра пошла за помощью, чтобы поднять 100-килограммового мужчину на кушетку. Хирург больницы заявил, что поступивший в больницу мужчина был сильно избит и получил очень тяжелые травмы, и что ему оказывали необходимую медицинская помощь перед тем, как пациент сбежал из палаты.
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