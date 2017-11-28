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    Башкирские медики отправили умирающую мать лечиться за 80 километров. Башкирия, дети и подростки, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБашкирские медики отправили умирающую мать лечиться за 80 километров

    Башкирские медики отправили умирающую мать лечиться за 80 километров

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    Башкирские медики отправили умирающую мать лечиться за 80 километров

    Башкирские медики отправили умирающую мать лечиться за 80 километров

    Башкирские медики отправили умирающую мать лечиться за 80 километров

      Квалификацию врачей районной клиники в Башкирии проверяют следователи. Они полагают, что из-за, мягко говоря, странных действий персонала больницы не удалось спасти мать четверых детей.

      Раненную в аварии на загородной трассе пассажирку, которая еще находилась в сознании, привезли в больницу, но там женщину принять отказались, отправив в другую клинику — в 80 километрах. По дороге пострадавшая скончалась.

      Четверо малышей крепко прижимаются к отцу и все время спрашивают, когда же вернется мама, ведь она обещала привезти подарки. О том, что ее больше нет, дети пока еще не знают. Глава семейства признается, что не нашел в себе сил сказать правду. Ринат Ямалов пытается понять, как так вышло, что его выжевшей в аварии жене отказались помочь врачи.

      Ринат Ямалов, вдовец: «Самое тяжелое понимать, что жены больше нет, их матери нет».

      В тот роковой вечер Любовь Ямалова спешила домой с радостной новостью: она прошла медкомиссию и должна была получить водительское удостоверение. На улице стемнело, последний автобус в деревню ушел, добираться решила на попутках. Альфред Шайхутдинов, который согласился подвезти женщину, вспоминает, что машину занесло на скользкой дороге, и они съехали в кювет.

      Альфред Шайхутдинов, водитель: «Двери открылись, а она, видимо, в этот момент выпала. И получается, что она осталась под бортами деревянными. Она говорит: „Отвезите меня к детям“. А как ее в таком состояние увезешь? Говорю: „Так не получится, надо сначала в больницу“».

      Медики, говорит водитель, осмотрели пострадавшую и отказали ей в госпитализации. Вместо этого истекающую кровью пациентку отправили в соседний район — в больницу, которая расположена в 80 километрах. Женщина была еще в сознании, и все же до клиники Любовь Ямалову довезти не успели. Всю медицинскую документацию теперь внимательно изучают следователи. В СК по факту смерти пациентки уже начали проверку.

      Гульнара Имаева, представитель СУ СК РФ по Республике Башкортостан: «После осмотра врачом хирургом было установлено, что у потерпевшей — перелом грудного отдела позвоночника, травматический шок. В связи с чем было принято решение о ее транспортировке в другую районную больницу. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников».

      Сами же медики на вопрос, почему многодетную мать не оставили в больнице, лишь разводят руками. Говорят: работали по регламенту, и в нем якобы четко прописано, что пациентов с такими травмами они лечить не должны.

      Рустам Мавлитов, главный врач Белокатайской центральной районной больницы: «Данные пациенты должны быть в специализированном отделении, именно на втором уровне. Граждане должны были кратчайшим образом доставлены туда».

      И все же Ринат Ямалов не сомневается: его супругу можно было спасти, если бы не упущенное время. Теперь, признается мужчина, главное — поставить на ноги четверых детей.

      Выяснить, что стало причиной гибели пациентки — халатность медиков или трагическое стечение обстоятельств, — пытаются и в министерстве здравоохранения. Для этого в ведомстве проведут внутреннюю проверку. А пока многодетной семье пообещали оказать всю необходимую помощь — в первую очередь, кончено, материальную. Ведь после смерти супруги отцу-одиночке пришлось уволиться с работы.

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