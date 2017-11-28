Башкирские медики отправили умирающую мать лечиться за 80 километров

Квалификацию врачей районной клиники в Башкирии проверяют следователи. Они полагают, что из-за , мягко говоря, странных действий персонала больницы не удалось спасти мать четверых детей.

Раненную в аварии на загородной трассе пассажирку, которая еще находилась в сознании, привезли в больницу, но там женщину принять отказались, отправив в другую клинику — в 80 километрах. По дороге пострадавшая скончалась.



Четверо малышей крепко прижимаются к отцу и все время спрашивают, когда же вернется мама, ведь она обещала привезти подарки. О том, что ее больше нет, дети пока еще не знают. Глава семейства признается, что не нашел в себе сил сказать правду. Ринат Ямалов пытается понять, как так вышло, что его выжевшей в аварии жене отказались помочь врачи.



Ринат Ямалов, вдовец: «Самое тяжелое понимать, что жены больше нет, их матери нет».



В тот роковой вечер Любовь Ямалова спешила домой с радостной новостью: она прошла медкомиссию и должна была получить водительское удостоверение. На улице стемнело, последний автобус в деревню ушел, добираться решила на попутках. Альфред Шайхутдинов, который согласился подвезти женщину, вспоминает, что машину занесло на скользкой дороге, и они съехали в кювет.



Альфред Шайхутдинов, водитель: «Двери открылись, а она, видимо, в этот момент выпала. И получается, что она осталась под бортами деревянными. Она говорит: „Отвезите меня к детям“. А как ее в таком состояние увезешь? Говорю: „Так не получится, надо сначала в больницу“».



Медики, говорит водитель, осмотрели пострадавшую и отказали ей в госпитализации. Вместо этого истекающую кровью пациентку отправили в соседний район — в больницу, которая расположена в 80 километрах. Женщина была еще в сознании, и все же до клиники Любовь Ямалову довезти не успели. Всю медицинскую документацию теперь внимательно изучают следователи. В СК по факту смерти пациентки уже начали проверку.



Гульнара Имаева, представитель СУ СК РФ по Республике Башкортостан: «После осмотра врачом хирургом было установлено, что у потерпевшей — перелом грудного отдела позвоночника, травматический шок. В связи с чем было принято решение о ее транспортировке в другую районную больницу. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников».



Сами же медики на вопрос, почему многодетную мать не оставили в больнице, лишь разводят руками. Говорят: работали по регламенту, и в нем якобы четко прописано, что пациентов с такими травмами они лечить не должны.



Рустам Мавлитов, главный врач Белокатайской центральной районной больницы: «Данные пациенты должны быть в специализированном отделении, именно на втором уровне. Граждане должны были кратчайшим образом доставлены туда».



И все же Ринат Ямалов не сомневается: его супругу можно было спасти, если бы не упущенное время. Теперь, признается мужчина, главное — поставить на ноги четверых детей.



Выяснить, что стало причиной гибели пациентки — халатность медиков или трагическое стечение обстоятельств, — пытаются и в министерстве здравоохранения. Для этого в ведомстве проведут внутреннюю проверку. А пока многодетной семье пообещали оказать всю необходимую помощь — в первую очередь, кончено, материальную. Ведь после смерти супруги отцу-одиночке пришлось уволиться с работы.