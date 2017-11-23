Прокуратура Москвы проверяет заявление Собчак об «украинском» Крыме

Столичная прокуратура проводит проверку высказываний телеведущей Ксении Собчак, заявившей, что Крым по нормам международного права принадлежит Украине.
|
1085
Прокуратура Москвы начала проверку высказываний телеведущей Ксении Собчак, заявившей на своей пресс-конференции, что Крым с точки зрения международного права принадлежит Украине. Об этом РИА Новости сообщила представительница ведомства Людмила Нефедова.
Людмила Нефедова, и. о. начальника отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения прокуратуры Москвы: «Все обращения заявителей, которые поступают по данному высказыванию, будут рассмотрены в установленном законом порядке».
Накануне Собчак, которая планирует участвовать в президентских выборах в 2018 году, заявила в эфире «Эха Москвы», что получила официальное уведомление о проверке из Генпрокуратуры. Фотографию письма она опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, на пресс-конференции, посвященной возможному участию телеведущей в выборах, Ксения Собчак заявила, что по нормам международного права Крым принадлежит Украине. Она добавила, что отказывается вести агитацию на полуострове до тех пор, пока там не будет проведен новый независимый референдум.
Слова Собчак вызвали возмущение у российских политиков. В Кремле же ее заявление назвали «неправильным по форме и сути».
Людмила Нефедова, и. о. начальника отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения прокуратуры Москвы: «Все обращения заявителей, которые поступают по данному высказыванию, будут рассмотрены в установленном законом порядке».
Накануне Собчак, которая планирует участвовать в президентских выборах в 2018 году, заявила в эфире «Эха Москвы», что получила официальное уведомление о проверке из Генпрокуратуры. Фотографию письма она опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, на пресс-конференции, посвященной возможному участию телеведущей в выборах, Ксения Собчак заявила, что по нормам международного права Крым принадлежит Украине. Она добавила, что отказывается вести агитацию на полуострове до тех пор, пока там не будет проведен новый независимый референдум.
Слова Собчак вызвали возмущение у российских политиков. В Кремле же ее заявление назвали «неправильным по форме и сути».
Комментарии