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    Собчак потребовала провести новый референдум в Крыму

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов
    Собчак потребовала провести новый референдум в Крыму

    Собчак потребовала провести новый референдум в Крыму

    Собчак потребовала провести новый референдум в Крыму
  • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Телеведущая Ксения Собчак заявила, что в Крыму необходимо провести новый независимый референдум.

    Своим мнением по вопросу о принадлежности полуострова, как сообщает «Интерфакс», объявившая о претензиях на пост президента Собчак поделилась на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

    Ксения Собчак: «Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много… Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей. Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения».

    А до тех пор, пока этого не произойдет, Собчак отказалась вести агитацию в Крыму.

    Ранее Ксения Собчак заявила, что Крым является «украинским с точки зрения международного права». В Кремле это высказывание назвали неверным по сути и форме. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе заявил, что против телеведущей за такие слова следует завести уголовное дело.

    Жириновский заявил, что Ксения Собчак должна понести уголовное наказание за то, что назвала Крым украинским. И даже назвал возможный срок — лет 5. #мытаквидим

    Опубликовано НТВ 25 октября 2017 г.


    Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.

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