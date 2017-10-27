Собчак потребовала провести новый референдум в Крыму

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что в Крыму необходимо провести новый независимый референдум.
Своим мнением по вопросу о принадлежности полуострова, как сообщает «Интерфакс», объявившая о претензиях на пост президента Собчак поделилась на встрече с избирателями в Екатеринбурге.
Ксения Собчак: «Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много… Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей. Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения».
А до тех пор, пока этого не произойдет, Собчак отказалась вести агитацию в Крыму.
Ранее Ксения Собчак заявила, что Крым является «украинским с точки зрения международного права». В Кремле это высказывание назвали неверным по сути и форме. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе заявил, что против телеведущей за такие слова следует завести уголовное дело.
Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
Ксения Собчак: «Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много… Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей. Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения».
А до тех пор, пока этого не произойдет, Собчак отказалась вести агитацию в Крыму.
Ранее Ксения Собчак заявила, что Крым является «украинским с точки зрения международного права». В Кремле это высказывание назвали неверным по сути и форме. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе заявил, что против телеведущей за такие слова следует завести уголовное дело.
Жириновский заявил, что Ксения Собчак должна понести уголовное наказание за то, что назвала Крым украинским. И даже назвал возможный срок — лет 5. #мытаквидимОпубликовано НТВ 25 октября 2017 г.
Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
Комментарии