Собчак отказалась вести агитацию в Крыму

Телеведущая Ксения Собчак, которая решила баллотироваться на пост президента, объявила, что не станет вести предвыборную агитацию в Крыму.
Такое заявление Собчак сделала во время встречи с избирателями в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Ксения Собчак: «Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так».
Ранее Ксения Собчак заявила, что Крым является «украинским с точки зрения международного права». В Кремле это высказывание кандидата в президенты назвали неверным по сути и форме. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе заявил, что против телеведущей за такие слова следует завести уголовное дело.
Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
Ксения Собчак: «Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так».
Ранее Ксения Собчак заявила, что Крым является «украинским с точки зрения международного права». В Кремле это высказывание кандидата в президенты назвали неверным по сути и форме. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе заявил, что против телеведущей за такие слова следует завести уголовное дело.
Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
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