Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Собчак отказалась вести агитацию в Крыму

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов
    Собчак отказалась вести агитацию в Крыму

    Собчак отказалась вести агитацию в Крыму

    Собчак отказалась вести агитацию в Крыму
  • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Телеведущая Ксения Собчак, которая решила баллотироваться на пост президента, объявила, что не станет вести предвыборную агитацию в Крыму.

    Такое заявление Собчак сделала во время встречи с избирателями в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

    Ксения Собчак: «Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так».

    Ранее Ксения Собчак заявила, что Крым является «украинским с точки зрения международного права». В Кремле это высказывание кандидата в президенты назвали неверным по сути и форме. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе заявил, что против телеведущей за такие слова следует завести уголовное дело.

    Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.

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