Суд Ниццы выпустил Керимова под залог 5 млн евро и подписку о невыезде

Российского сенатора Сулеймана Керимова, задержанного во Франции по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, суд отпускает
из-под стражи под залог в размере 5 млн евро. Российский сенатор также должен сдать свой паспорт и согласиться на ограничения в свободе передвижения.
Жан-Мишель Прэтр, прокурор Ниццы: «Господин Керимов остается на свободе, но помещен под судебный контроль, что подразумевает целый ряд особых обязательств. Российский сенатор должен будет сдать свой паспорт в полицейскую службу, перечислить залог на сумму 5 млн евро и отказаться от встреч и контактов с определенным перечнем лиц».
Как пишет ТАСС, какие именно лица входят в список тех, кому запрещено общаться российскому сенатору, в суде не сообщили. По словам Прэтра, на время следствия свобода передвижений российского сенатора также будет существенно ограничена.
Жан-Мишель Прэтр: «Керимов должен будет постоянно оставаться по адресам, которые расположены в департаменте Приморские Альпы во Франции, и несколько раз в неделю являться в специализированную службу полиции».
Французский юрист не уточнил, как долго будут действовать все эти ограничения в отношении российского сенатора.
Жан-Мишель Прэтр: «Речь идет о сроке, который судьи сочтут необходимым. На данный момент нет никакой предварительной оценки продолжительности принятых ограничений. Это временные меры, которые должны действовать, пока не завершится расследование».
Ранее Прэтр подтвердил, что французский суд предъявил Керимову обвинения в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. В среду поздно вечером задержанного во Франции в понедельник российского сенатора Керимова доставили в городской суд Ниццы.
Также сообщалось, что за день, который сенатор Керимов провел под арестом во Франции, его состояние сократилось на 117 миллионов долларов до 6,7 миллиарда долларов из-за падения стоимости акций компании «Полюс».
Как пишет ТАСС, какие именно лица входят в список тех, кому запрещено общаться российскому сенатору, в суде не сообщили. По словам Прэтра, на время следствия свобода передвижений российского сенатора также будет существенно ограничена.
Жан-Мишель Прэтр: «Керимов должен будет постоянно оставаться по адресам, которые расположены в департаменте Приморские Альпы во Франции, и несколько раз в неделю являться в специализированную службу полиции».
Французский юрист не уточнил, как долго будут действовать все эти ограничения в отношении российского сенатора.
Жан-Мишель Прэтр: «Речь идет о сроке, который судьи сочтут необходимым. На данный момент нет никакой предварительной оценки продолжительности принятых ограничений. Это временные меры, которые должны действовать, пока не завершится расследование».
Ранее Прэтр подтвердил, что французский суд предъявил Керимову обвинения в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. В среду поздно вечером задержанного во Франции в понедельник российского сенатора Керимова доставили в городской суд Ниццы.
Также сообщалось, что за день, который сенатор Керимов провел под арестом во Франции, его состояние сократилось на 117 миллионов долларов до 6,7 миллиарда долларов из-за падения стоимости акций компании «Полюс».
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