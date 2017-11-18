На публичном выступлении генпрокурор США стал искать русских в зале

Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс перед своим выступлением поинтересовался, «нет ли в зале Кисляка» или других россиян.
Глава американского Минюста, генпрокурор США Джефф Сешнс начал свое выступление в Вашингтоне на мероприятии одной из общественных организаций с того, что поинтересовался у присутствовавших, нет ли среди них экс-посла России в США Сергея Кисляка или других россиян.
Джефф Сешнс, генеральный прокурор и министр юстиции США: «Посол Кисляк в зале? Русские? Может быть, кто-то был в России или у него есть двоюродные братья или сестры в России?»
Публика встретила шутку смехом и аплодисментами, пишет The Washington Post.
Напомним, Джеффу Сешнсу не раз приходилось оправдываться, рассказывая о встречах с занимавшим ранее пост посла России в США Сергеем Кисляком. Во вторник на слушаниях в Сенате Сешнс отверг предположения о том, что он скрыл информацию о своих встречах с российским дипломатом, или в том, что он мог ввести в заблуждение Конгресс по поводу контактов предвыборного штаба в Дональда Трампа с представителями России в 2016 году.
Из-за этих обвинений в марте Сешнсу пришлось отказаться от участия в расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы. Расследование поручили вести спецпрокурору Роберту Мюллеру. На днях стало известно, что двенадцати бывшим представителям предвыборного штаба президента США Дональда Трампа следует представить Мюллеру все документы и электронную переписку, которые имеют отношение к России.
Напомним, Россия неоднократно опровергала все приписываемые обвинения во вмешательстве в американскую избирательную компанию. А МИД РФ сравнивали ситуацию вокруг посла РФ в США Сергея Кисляка с охотой на ведьм. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также напоминал, что работа дипломата как раз и заключается в том, чтобы встречаться и разговаривать с людьми.
Джефф Сешнс, генеральный прокурор и министр юстиции США: «Посол Кисляк в зале? Русские? Может быть, кто-то был в России или у него есть двоюродные братья или сестры в России?»
Публика встретила шутку смехом и аплодисментами, пишет The Washington Post.
Напомним, Джеффу Сешнсу не раз приходилось оправдываться, рассказывая о встречах с занимавшим ранее пост посла России в США Сергеем Кисляком. Во вторник на слушаниях в Сенате Сешнс отверг предположения о том, что он скрыл информацию о своих встречах с российским дипломатом, или в том, что он мог ввести в заблуждение Конгресс по поводу контактов предвыборного штаба в Дональда Трампа с представителями России в 2016 году.
Из-за этих обвинений в марте Сешнсу пришлось отказаться от участия в расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы. Расследование поручили вести спецпрокурору Роберту Мюллеру. На днях стало известно, что двенадцати бывшим представителям предвыборного штаба президента США Дональда Трампа следует представить Мюллеру все документы и электронную переписку, которые имеют отношение к России.
Напомним, Россия неоднократно опровергала все приписываемые обвинения во вмешательстве в американскую избирательную компанию. А МИД РФ сравнивали ситуацию вокруг посла РФ в США Сергея Кисляка с охотой на ведьм. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также напоминал, что работа дипломата как раз и заключается в том, чтобы встречаться и разговаривать с людьми.
Комментарии