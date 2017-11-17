Спецпрокурор США требует от экс-сотрудников штаба Трампа касающиеся России документы

Двенадцати бывшим представителям предвыборного штаба президента США Дональда Трампа предстоит предоставить спецпрокурору Роберту Мюллеру все документы и электронную переписку, которые имеют отношение к России. Соответствующий запрос был направлен в середине октября.
Электронная версия газеты The Wall Street Journal со ссылкой на источники передает, что этот запрос стал первым за время работы спецпрокурора и его команды. Документ не обязывает бывших сотрудников штаба Трампа давать показания Мюллеру и его подчиненным, но, как утверждает издание, этот шаг застал приближенных президента США врасплох.
Сообщается, что до этого момента бывшие сотрудники избирательного штаба главы Белого дома и члены президентской администрации на добровольной основе сотрудничали с Мюллером, а также с профильными комитетами обеих палат Конгресса США.
В публикации упоминаются имена бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, экс-главы предвыборного штаба Пола Манафорта, бывшего руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибэса, бывший пресс-секретаря главы государства Шона Спайсера, а также действующего директора по коммуникациям Белого дома Хоупа Хикса и Джареда Кушнера, который является старшим советником и зятем Трампа. По информации издания, все они подчинились требованию спецпрокурора.
Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней президентской предвыборной кампании в США. Ранее аппарат спецпрокурора выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Им вменяется «сговор, направленный против США, сговор с целью отмывания денежных средств, действия в качестве незарегистрированного агента иностранной державы, ложные и вводящие в заблуждение заявления о том, что касается положений Закона о регистрации иностранных агентов, а также непредоставление информации об активах в иностранных банках и о финансовых счетах».
Флинн стал помощником Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, но через месяц спустя был вынужден подать в отставку за то, что якобы недостаточно полно отчитывался вице-президенту США Майклу Пенсу о своих контактах с бывшим российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Когда Флинн покинул пост, американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в Минюсте США в качестве иностранного агента и представлял интересы Анкары.
Сообщается, что до этого момента бывшие сотрудники избирательного штаба главы Белого дома и члены президентской администрации на добровольной основе сотрудничали с Мюллером, а также с профильными комитетами обеих палат Конгресса США.
В публикации упоминаются имена бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, экс-главы предвыборного штаба Пола Манафорта, бывшего руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибэса, бывший пресс-секретаря главы государства Шона Спайсера, а также действующего директора по коммуникациям Белого дома Хоупа Хикса и Джареда Кушнера, который является старшим советником и зятем Трампа. По информации издания, все они подчинились требованию спецпрокурора.
Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней президентской предвыборной кампании в США. Ранее аппарат спецпрокурора выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Им вменяется «сговор, направленный против США, сговор с целью отмывания денежных средств, действия в качестве незарегистрированного агента иностранной державы, ложные и вводящие в заблуждение заявления о том, что касается положений Закона о регистрации иностранных агентов, а также непредоставление информации об активах в иностранных банках и о финансовых счетах».
Флинн стал помощником Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, но через месяц спустя был вынужден подать в отставку за то, что якобы недостаточно полно отчитывался вице-президенту США Майклу Пенсу о своих контактах с бывшим российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Когда Флинн покинул пост, американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в Минюсте США в качестве иностранного агента и представлял интересы Анкары.
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