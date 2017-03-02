Трамп заявил, что не знал о контактах Сешнса с Кисляком

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о встречах главы Минюста Джеффа Сешнса с послом РФ Сергеем Кисляком.
Доналд Трамп, президент США: «Я был совершенно не в курсе».
На вопрос, считает ли он, что Сешнс говорил правду о своих контактах с российской стороной во время процедуры утверждения своей кандидатуры, Трамп ответил утвердительно, передает «Интерфакс».
полностью доверяет Сешнсу и не считает, что тот должен брать самоотвод в связи со скандалом. Напомним, главу Минюста США обвиняют в сокрытии данных о контактах с российским послом Сергеем Кисляком.
На вопрос, считает ли он, что Сешнс говорил правду о своих контактах с российской стороной во время процедуры утверждения своей кандидатуры, Трамп ответил утвердительно, передает «Интерфакс».
полностью доверяет Сешнсу и не считает, что тот должен брать самоотвод в связи со скандалом. Напомним, главу Минюста США обвиняют в сокрытии данных о контактах с российским послом Сергеем Кисляком.
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