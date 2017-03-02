Учитель в законе. Схватка
Учитель в законе. Схватка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 23:11

Трамп заявил, что не знал о контактах Сешнса с Кисляком

комментировать

Трамп заявил, что не знал о контактах Сешнса с Кисляком

Трамп заявил, что не знал о контактах Сешнса с Кисляком

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о встречах главы Минюста Джеффа Сешнса с послом РФ Сергеем Кисляком.

Доналд Трамп, президент США: «Я был совершенно не в курсе».

На вопрос, считает ли он, что Сешнс говорил правду о своих контактах с российской стороной во время процедуры утверждения своей кандидатуры, Трамп ответил утвердительно, передает «Интерфакс».

Ранее Трамп заявил, что полностью доверяет Сешнсу и не считает, что тот должен брать самоотвод в связи со скандалом. Напомним, главу Минюста США обвиняют в сокрытии данных о контактах с российским послом Сергеем Кисляком.

Новости по теме

Смена власти в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru