Генпрокурор США назвал «отвратительной ложью» обвинения в сговоре с Россией

Генпрокурор США дал показания сенатскому комитету по разведке. Слушания прошли в рамках дела о недоказанном вмешательстве России в недавние выборы американского президента. Джефф Сешнс настоял на том, чтобы его выступление транслировали в прямом эфире, и не смог порадовать конгрессменов откровенными признаниями.
Генпрокурора США подозревают в сокрытии информации об одной из встреч с российским послом в США Сергеем Кисляком, когда Сешнс был сенатором и советником в кампании кандидата в президенты Дональда Трампа. Кроме того, демократы полагают, что Сешнс мог приложить руку к увольнению директора ФБР Джеймса Коми за расследование влияния России на американские выборы, а потом еще и лично взял самоотвод от этого расследования. Для противников Трампа все это, да еще ежедневно раздуваемое прессой, выглядит подозрительно.
Джефф Сешнс, генпрокурор США: «Я не знаю ни об одном случае сговора компании Трампа с правительством России. И предполагать, что я хотел навредить своей стране, которой я с честью служил 35 лет, или пытался подорвать ее демократические устои, это ужасная и отвратительная ложь».
Сешнс подчеркнул, что отстранился от расследования не потому, что в чем-то виноват, а следуя внутренним правилам Минюста, по которым сотрудники, так или иначе участвовавшие в президентской кампании, не должны вести следствие, касающееся этой кампании.
И третьей встречи с российским послом, о которой так много писала американская пресса, на самом деле вовсе не было. Сешнс сказал, что просто пришел на предвыборное выступление Трампа, куда был приглашен и Кисляк среди сотен прочих гостей. Они не разговаривали, не общались и уж тем более не планировали, как России помочь Трампу победить.
Джефф Сешнс: «Я уже подробно объяснил, что я не встречался с русскими, но вы продолжаете считать, что я говорил с ними. Я просто не понимаю, что происходит. Спасибо, что предоставили мне возможность заявить публично, что я ни в чем не участвовал и ничего об этом не знаю. А все обвинения в мой адрес базируются на каких-то слухах».
Но полностью развеять все сомнения сенаторов, особенно Демократической партии, Сешнс не сумел. На вопросы о том, говорил ли с ним Трамп о расследовании «российского дела», генпрокурор отвечать отказался, сославшись на конфиденциальность бесед с президентом.
Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, этот отказ демократы уже назвали блокировкой следствия. Раз молчит, значит, что-то скрывает. То есть теории заговора о «российском влиянии» на администрацию Трампа продолжат множиться.
Джефф Сешнс, генпрокурор США: «Я не знаю ни об одном случае сговора компании Трампа с правительством России. И предполагать, что я хотел навредить своей стране, которой я с честью служил 35 лет, или пытался подорвать ее демократические устои, это ужасная и отвратительная ложь».
Сешнс подчеркнул, что отстранился от расследования не потому, что в чем-то виноват, а следуя внутренним правилам Минюста, по которым сотрудники, так или иначе участвовавшие в президентской кампании, не должны вести следствие, касающееся этой кампании.
И третьей встречи с российским послом, о которой так много писала американская пресса, на самом деле вовсе не было. Сешнс сказал, что просто пришел на предвыборное выступление Трампа, куда был приглашен и Кисляк среди сотен прочих гостей. Они не разговаривали, не общались и уж тем более не планировали, как России помочь Трампу победить.
Джефф Сешнс: «Я уже подробно объяснил, что я не встречался с русскими, но вы продолжаете считать, что я говорил с ними. Я просто не понимаю, что происходит. Спасибо, что предоставили мне возможность заявить публично, что я ни в чем не участвовал и ничего об этом не знаю. А все обвинения в мой адрес базируются на каких-то слухах».
Но полностью развеять все сомнения сенаторов, особенно Демократической партии, Сешнс не сумел. На вопросы о том, говорил ли с ним Трамп о расследовании «российского дела», генпрокурор отвечать отказался, сославшись на конфиденциальность бесед с президентом.
Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, этот отказ демократы уже назвали блокировкой следствия. Раз молчит, значит, что-то скрывает. То есть теории заговора о «российском влиянии» на администрацию Трампа продолжат множиться.
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