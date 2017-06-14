Генпрокурор США рассказал сенаторам о своих встречах с послом РФ

Генеральный прокурор и министр юстиции США дал показания сенатскому комитету по разведке. Слушания прошли в рамках дела о якобы вмешательстве России в выборы американского президента.
Джефф Сешнс настоял на том, чтобы его выступление в сенатском комитете по разведке транслировали в прямом эфире. Сенаторы обвиняют генпрокурора в утаивании информации о контактах с российскими представителями во время предвыборной кампании Дональда Трампа. Речь, в частности, идет о встречах с послом России страны в США Сергеем Кисляком.
Американские СМИ, ссылаясь на некие анонимные источники в спецслужбах, называли Кисляка «высокопоставленным шпионом», но доказать эти утверждения не смогли. Газеты сообщали о трёх встречах. Сешнз признал только две встречи и подчеркнул, что они были короткими и носили официальный характер.
Джефф Сешнс, генпрокурор, министр юстиции США: «Предположение о том, что я участвовал в некоем сговоре или был в курсе какого-либо сговора с российскими властями, с целью навредить своей стране, которой я честно служил 35 лет, или подорвать демократию, — является отвратительной ложью».
Напомним, Россия неоднократно опровергала все обвинения о вмешательстве в американскую избирательную компанию. В пресс-службе Кремля заявления западной прессы назвали «абсолютно голословными», а МИД РФ сравнил ситуацию вокруг посла РФ в США Сергея Кисляка с охотой на ведьм.
Американские СМИ, ссылаясь на некие анонимные источники в спецслужбах, называли Кисляка «высокопоставленным шпионом», но доказать эти утверждения не смогли. Газеты сообщали о трёх встречах. Сешнз признал только две встречи и подчеркнул, что они были короткими и носили официальный характер.
Джефф Сешнс, генпрокурор, министр юстиции США: «Предположение о том, что я участвовал в некоем сговоре или был в курсе какого-либо сговора с российскими властями, с целью навредить своей стране, которой я честно служил 35 лет, или подорвать демократию, — является отвратительной ложью».
Напомним, Россия неоднократно опровергала все обвинения о вмешательстве в американскую избирательную компанию. В пресс-службе Кремля заявления западной прессы назвали «абсолютно голословными», а МИД РФ сравнил ситуацию вокруг посла РФ в США Сергея Кисляка с охотой на ведьм.
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