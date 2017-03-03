Лавров назвал скандал вокруг контактов посла РФ в США «охотой на ведьм»

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг контактов российского посла в США Сергея Кисляка. По словам Сергея Лаврова, то, что происходит сейчас в Америке, напоминает «охоту на ведьм».
Сергей Лавров: «Я не могу не сослаться на цитату, которую сегодня распространили средства массовой информации: все это очень похоже на охоту на ведьм. Или на времена маккартизма, которые, мы думали, давно в США, как в цивилизованной стране, миновали».
Глава ведомства напомнил, что послы назначаются «ради поддержания отношений между государствами», а отношения в свою очередь поддерживаются «в виде встреч, бесед, контактов как с представителями власти, так и с общественными деятелями и неправительственным организациями». По словам Лаврова, такая практика никогда никем не оспаривалась. Министр также отметил, что, если бы американский подход к этой истории был применен к контактам посла США в Москве Джона Теффта, то получилась бы «очень веселая картина».
Сергей Лавров: «Что вменяется послу Кисляку и его собеседникам? Вменяется то, что наш посол общался с американскими политиками, которые находились в оппозиции к администрации Обамы. Мы не хотим обезьянничать и не будем обезьянничать, но если бы такой же принцип был применен к деятельности посла Теффта в Российской Федерации и его контактам, то я вас уверяю, это была бы очень веселая картина».
встречах главы Минюста США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком в 2016 году. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Трампа. При этом республиканец не сообщил об этих контактах в конгрессе при процедуре утверждения его кандидатуры.
Лидеры демократов в палате представителей и в сенате Нэнси Пелоси и Чак Шуммер потребовали отставки генпрокурора. В Белом доме сообщили, что Сешнс виделся с Кисляком в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам, а не сторонника Трампа. Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке Сешнса и заметил, что демократы «злоупотребляют своей позицией».
Глава ведомства напомнил, что послы назначаются «ради поддержания отношений между государствами», а отношения в свою очередь поддерживаются «в виде встреч, бесед, контактов как с представителями власти, так и с общественными деятелями и неправительственным организациями». По словам Лаврова, такая практика никогда никем не оспаривалась. Министр также отметил, что, если бы американский подход к этой истории был применен к контактам посла США в Москве Джона Теффта, то получилась бы «очень веселая картина».
Сергей Лавров: «Что вменяется послу Кисляку и его собеседникам? Вменяется то, что наш посол общался с американскими политиками, которые находились в оппозиции к администрации Обамы. Мы не хотим обезьянничать и не будем обезьянничать, но если бы такой же принцип был применен к деятельности посла Теффта в Российской Федерации и его контактам, то я вас уверяю, это была бы очень веселая картина».
встречах главы Минюста США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком в 2016 году. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Трампа. При этом республиканец не сообщил об этих контактах в конгрессе при процедуре утверждения его кандидатуры.
Лидеры демократов в палате представителей и в сенате Нэнси Пелоси и Чак Шуммер потребовали отставки генпрокурора. В Белом доме сообщили, что Сешнс виделся с Кисляком в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам, а не сторонника Трампа. Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке Сешнса и заметил, что демократы «злоупотребляют своей позицией».
Комментарии