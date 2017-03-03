Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.03, 05:15

Трамп назвал «охотой на ведьм» травлю главы Минюста Сешнса

комментировать

Трамп назвал «охотой на ведьм» травлю главы Минюста Сешнса

Трамп назвал «охотой на ведьм» травлю главы Минюста Сешнса

Президент США Дональд Трамп резко высказался по поводу скандала вокруг главы Минюста Джеффа Сешнса.

По словам президента, претензии к Сешнсу — это «самая настоящая охота на ведьм», передает РИА Новости.

Дональд Трамп, президент США: «Джефф Сешнс — честный человек. Он не сделал ничего неправильного. Он мог более точно высказаться, но это было явно не намеренно».

Трамп также заметил, что демократы «злоупотребляют своей позицией».

Сешнс оказался в центре скандала после того, как появилась информация о его встречах в 2016 году с российским послом Сергеем Кисляком. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Трампа. При этом республиканец не сообщил об этих контактах в конгрессе при процедуре утверждения его кандидатуры.

Лидеры демократов в палате представителей и в сенате Нэнси Пелоси и Чак Шуммер потребовали отставки генпрокурора. В Белом доме сообщили, что Сешнс виделся с Кисляком в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам, а не сторонника Трампа.

Новости по теме

Смена власти в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru