Трамп назвал «охотой на ведьм» травлю главы Минюста Сешнса

Президент США Дональд Трамп резко высказался по поводу скандала вокруг главы Минюста Джеффа Сешнса.
По словам президента, претензии к Сешнсу — это «самая настоящая охота на ведьм», передает РИА Новости.
Дональд Трамп, президент США: «Джефф Сешнс — честный человек. Он не сделал ничего неправильного. Он мог более точно высказаться, но это было явно не намеренно».
Трамп также заметил, что демократы «злоупотребляют своей позицией».
оказался в центре скандала после того, как появилась информация о его встречах в 2016 году с российским послом Сергеем Кисляком. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Трампа. При этом республиканец не сообщил об этих контактах в конгрессе при процедуре утверждения его кандидатуры.
Лидеры демократов в палате представителей и в сенате Нэнси Пелоси и Чак Шуммер потребовали отставки генпрокурора. В Белом доме сообщили, что Сешнс виделся с Кисляком в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам, а не сторонника Трампа.
Дональд Трамп, президент США: «Джефф Сешнс — честный человек. Он не сделал ничего неправильного. Он мог более точно высказаться, но это было явно не намеренно».
Трамп также заметил, что демократы «злоупотребляют своей позицией».
оказался в центре скандала после того, как появилась информация о его встречах в 2016 году с российским послом Сергеем Кисляком. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Трампа. При этом республиканец не сообщил об этих контактах в конгрессе при процедуре утверждения его кандидатуры.
Лидеры демократов в палате представителей и в сенате Нэнси Пелоси и Чак Шуммер потребовали отставки генпрокурора. В Белом доме сообщили, что Сешнс виделся с Кисляком в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам, а не сторонника Трампа.
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