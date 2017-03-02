Учитель в законе. Схватка
Учитель в законе. Схватка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 23:11

Трамп заявил о полной поддержке главы Минюста Сешнса

комментировать

Трамп заявил о полной поддержке главы Минюста Сешнса

Трамп заявил о полной поддержке главы Минюста Сешнса

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет министру юстиции Джеффу Сешнсу, которого обвиняют в сокрытии данных о встречах с российским послом.

Такое заявление Дональд Трамп сделал в ходе поездки на военную базу в штате Вирджиния. По словам президента, Сешнс не должен брать самоотвод в связи с расследованием его контактов с Россией, как того требуют демократы и часть республиканцев в конгрессе. Об этом сообщает РИА Новости.


Глава Минюста Джефф Сешнс оказался в центре скандала из-за того, что на слушаниях в конгрессе, когда обсуждалась его кандидатура на пост министра, скрыл свои контакты с российским послом Сергеем Кисляком. Последнего, кстати, американская разведка считает причастным к российской шпионской сети.

Новости по теме

Смена власти в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru