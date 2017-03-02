Трамп заявил о полной поддержке главы Минюста Сешнса

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет министру юстиции Джеффу Сешнсу, которого обвиняют в сокрытии данных о встречах с российским послом.
Такое заявление Дональд Трамп сделал в ходе поездки на военную базу в штате Вирджиния. По словам президента, Сешнс не должен брать самоотвод в связи с расследованием его контактов с Россией, как того требуют демократы и часть республиканцев в конгрессе. Об этом сообщает РИА Новости.
оказался в центре скандала из-за того, что на слушаниях в конгрессе, когда обсуждалась его кандидатура на пост министра, скрыл свои контакты с российским послом Сергеем Кисляком. Последнего, кстати, американская разведка считает причастным к российской шпионской сети.
President Trump says he has ’total’ confidence in Jeff Sessions, says he doesn’t think he should recuse himself. https://t.co/C5IIvyd8rG— The Associated Press (@AP) 2 марта 2017 г.
оказался в центре скандала из-за того, что на слушаниях в конгрессе, когда обсуждалась его кандидатура на пост министра, скрыл свои контакты с российским послом Сергеем Кисляком. Последнего, кстати, американская разведка считает причастным к российской шпионской сети.
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