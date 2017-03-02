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  • 02.03, 08:01

СМИ: глава Минюста США утаил контакты с послом РФ

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СМИ: глава Минюста США утаил контакты с послом РФ

СМИ: глава Минюста США утаил контакты с послом РФ

Глава Минюста США Джефф Сешнс во время утверждения его кандидатуры в сенате утаил, что в бытность сенатором встречался с послом России в США Сергеем Кисляком.

По данным газеты The Washington Post, таких встреч было две, и происходили они в прошлом году. Одна из встреч состоялась в офисе Сешнса в сентябре, причем, отмечает издание, именно в этом месяце произошли кибератаки, с помощью которых Россия якобы пыталась повлиять на выборы в США.

Подчеркивается, что в ходе утверждения кандидатуры Сешнса в сенате ему был задан вопрос о предполагаемых связях команды Дональда Трампа с Россией, и он не стал говорить о своих встречах с российским послом.

Минюст США в ответ на публикацию заявил, что у Сешнса в прошлом году состоялось два разговора с Кисляком. Первую встречу он провел в офисе в качестве члена сенатского комитета по вооруженным силам. Второй раз они пересеклись в кругу других послов по завершении выступления на мероприятии фонда «Наследие», отмечает РИА Новости.

Ранее информация о контактах советника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна с российским послом привела к его отставке. Флинна обвинили в том, что он не предоставил полную информацию о характере таких контактов вице-президенту США Майклу Пенсу.

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