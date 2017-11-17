У пассажиров разбившегося в Марий Эл микроавтобуса не было шансов выжить

Водитель микроавтобуса Mercedes, который в Марий Эл устроил ДТП с 15 погибшими, начал обгон в условиях плохой видимости, в темное время суток и при снегопаде. Автомобиль не успел выполнить маневр и протаранил встречный лесовоз. Четверо пассажиров остаются в больницах в тяжелом состоянии. 15 человек погибли, в том числе вероятный виновник трагедии.
С родственниками погибших в этой катастрофе сейчас работают психологи. Рейсовый автобус Йошкар-Ола — Юрино курсировал ежедневно. Он был, по сути, одной из немногих возможностей добраться из республиканского центра в небольшой поселок на окраине Марий Эл. Всего 3 часа езды по трассе. Супруги Ольга и Владимир Ремезовы заранее взяли билеты. Они знали, что ночью на обещали сильный снегопад и гололед, но очень спешили домой к детям.
Инспекторы предполагают, что именно плохая видимость и погодные условия стали причиной трагедии. Водитель микроавтобуса пошел на обгон, то ли не заметив груженный лесовоз, то ли рассчитывая проскочить, но не успел. При этом те, кто знали вероятного виновника аварии, не верят, что шофер мог рисковать жизнями. Водительский стаж Сергея Зотина — почти 20 лет
Татьяна Павлова: «Очень многие были им недовольны, потому что ездил медленно. Я бы всегда выбрала его, потому что с ним я чувствовала себя в безопасности».
Как передает корреспондент Никита Развозжаев, у большинства пассажиров просто не было шансов выжить. До приезда спасателей погибли 14 человек, в том числе 17 летний школьник.
Василий Иванов, помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Марий Эл: «По предварительным данным, водитель в условиях плохой видимости выехал на полосу встречного движения. В настоящее время назначена экспертиза автотранспорта, а также проводятся иные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего».
Еще одна женщина скончалась во время операции. Сейчас в больницах республики борются за жизнь четырех человек. Наталье Шалаховой лишь чудом удалось спастись. Она сидела в конце салона. Педагог-библиотекарь возвращалась из республиканского центра после командировки.
Светлана Серёгина, директор школы им. Лосева пос. Юрино: «Библиотекарь ездила на семинар по электронным формам учебников. С ней связи нет, она в реанимации. Сказали что состояние тяжелое, но жить будет».
В морге сейчас проходит тяжелая для родственников жертв процедура опознания. В республике объявлен день траура, приспущены государственные флаги. Все развлекательные мероприятия отменены.
Инспекторы предполагают, что именно плохая видимость и погодные условия стали причиной трагедии. Водитель микроавтобуса пошел на обгон, то ли не заметив груженный лесовоз, то ли рассчитывая проскочить, но не успел. При этом те, кто знали вероятного виновника аварии, не верят, что шофер мог рисковать жизнями. Водительский стаж Сергея Зотина — почти 20 лет
Татьяна Павлова: «Очень многие были им недовольны, потому что ездил медленно. Я бы всегда выбрала его, потому что с ним я чувствовала себя в безопасности».
Как передает корреспондент Никита Развозжаев, у большинства пассажиров просто не было шансов выжить. До приезда спасателей погибли 14 человек, в том числе 17 летний школьник.
Василий Иванов, помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Марий Эл: «По предварительным данным, водитель в условиях плохой видимости выехал на полосу встречного движения. В настоящее время назначена экспертиза автотранспорта, а также проводятся иные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего».
Еще одна женщина скончалась во время операции. Сейчас в больницах республики борются за жизнь четырех человек. Наталье Шалаховой лишь чудом удалось спастись. Она сидела в конце салона. Педагог-библиотекарь возвращалась из республиканского центра после командировки.
Светлана Серёгина, директор школы им. Лосева пос. Юрино: «Библиотекарь ездила на семинар по электронным формам учебников. С ней связи нет, она в реанимации. Сказали что состояние тяжелое, но жить будет».
В морге сейчас проходит тяжелая для родственников жертв процедура опознания. В республике объявлен день траура, приспущены государственные флаги. Все развлекательные мероприятия отменены.
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