Врачи: четверо пострадавших в автокатастрофе в Марий Эл находятся в реанимации

Медики рассказали о состоянии пациентов, поступивших в клинические больницы после автокатастрофы на трассе в Килемарском районе Марий Эл.
Сообщение детской республиканской клинической больнице Йошкар-Олы: «Двое детей, поступившие к нам, находятся в реанимационном отделении. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое».
Как пишет ТАСС, такую же оценку состояния своих пациентов дали в городской больнице Йошкар-Олы, где находится еще двое пострадавших.
Сегодня в Республике Марий Эл приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В республике объявлен день траура в связи со страшной аварией.
Накануне вечером на одной из региональных трасс столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и груженый лесовоз КамАЗ. Как уже установили автоинспекторы, водитель микроавтобуса пытался совершить обгон, но не успел и врезался в грузовик. Удар был такой силы, что автобус выбросило с дороги. В результате столкновения 15 человек погибли, еще несколько человек получили травмы. В МВД сообщили, что госпитализированы взрослый человек, ребенок 7 лет и двое подростков 14 и 17 лет.
Власти республики сообщили, что окажут помощь пострадавшим и родственникам погибших в результате аварии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. А Минтранс РФ поручил Ространснадзору провести проверку компании-перевозчика.
Как пишет ТАСС, такую же оценку состояния своих пациентов дали в городской больнице Йошкар-Олы, где находится еще двое пострадавших.
Сегодня в Республике Марий Эл приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В республике объявлен день траура в связи со страшной аварией.
Накануне вечером на одной из региональных трасс столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и груженый лесовоз КамАЗ. Как уже установили автоинспекторы, водитель микроавтобуса пытался совершить обгон, но не успел и врезался в грузовик. Удар был такой силы, что автобус выбросило с дороги. В результате столкновения 15 человек погибли, еще несколько человек получили травмы. В МВД сообщили, что госпитализированы взрослый человек, ребенок 7 лет и двое подростков 14 и 17 лет.
Власти республики сообщили, что окажут помощь пострадавшим и родственникам погибших в результате аварии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. А Минтранс РФ поручил Ространснадзору провести проверку компании-перевозчика.
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