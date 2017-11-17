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Деловое утро НТВ
    Врачи: четверо пострадавших в автокатастрофе в Марий Эл находятся в реанимации. ДТП, МЧС, Марий Эл, автобусы, грузовики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВрачи: четверо пострадавших в автокатастрофе в Марий Эл находятся в реанимации

    Врачи: четверо пострадавших в автокатастрофе в Марий Эл находятся в реанимации

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    Врачи: четверо пострадавших в автокатастрофе в Марий Эл находятся в реанимации

    Врачи: четверо пострадавших в автокатастрофе в Марий Эл находятся в реанимации

    Врачи: четверо пострадавших в автокатастрофе в Марий Эл находятся в реанимации

      Медики рассказали о состоянии пациентов, поступивших в клинические больницы после автокатастрофы на трассе в Килемарском районе Марий Эл.

      Сообщение детской республиканской клинической больнице Йошкар-Олы: «Двое детей, поступившие к нам, находятся в реанимационном отделении. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое».

      Как пишет ТАСС, такую же оценку состояния своих пациентов дали в городской больнице Йошкар-Олы, где находится еще двое пострадавших.

      Сегодня в Республике Марий Эл приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В республике объявлен день траура в связи со страшной аварией.

      смотретьЖертвами катастрофы с автобусом в Марий Эл стали 15 человек
      Жертвами катастрофы с автобусом в Марий Эл стали 15 человек
      Накануне вечером на одной из региональных трасс столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и груженый лесовоз КамАЗ. Как уже установили автоинспекторы, водитель микроавтобуса пытался совершить обгон, но не успел и врезался в грузовик. Удар был такой силы, что автобус выбросило с дороги. В результате столкновения 15 человек погибли, еще несколько человек получили травмы. В МВД сообщили, что госпитализированы взрослый человек, ребенок 7 лет и двое подростков 14 и 17 лет.

      смотретьВ Марий Эл объявлен траур после гибели 15 человек в автокатастрофе
      В Марий Эл объявлен траур после гибели 15 человек в автокатастрофе
      Власти республики сообщили, что окажут помощь пострадавшим и родственникам погибших в результате аварии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. А Минтранс РФ поручил Ространснадзору провести проверку компании-перевозчика.

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