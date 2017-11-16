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    Возбуждено уголовное дело после гибели 15 человек в автокатастрофе в Марий Эл

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    Возбуждено уголовное дело после гибели 15 человек в автокатастрофе в Марий Эл

    Возбуждено уголовное дело после гибели 15 человек в автокатастрофе в Марий Эл

    Возбуждено уголовное дело после гибели 15 человек в автокатастрофе в Марий Эл
  • Фото: ТАСС

    • Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в Республике Марий Эл, в результате которого погибли 15 человек.

    Сообщение пресс-службы СК РФ: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“. Для оказания помощи в расследовании уголовного дела на место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ».

    Спасательные аварии на месте автокатастрофы завершены. Глава Марий Эл Александр Евстифеев, который прибыл на место аварии, заявил, что власти республики окажут помощь пострадавшим и родственникам погибших в результате столкновения автобуса и лесовоза. Он также уточнил, что в микроавтобусе находились 18 человек и водитель.

    По информации МВД республики, жертвами автокатастрофы стали 15 человек, четверо пострадавших доставлены в больницу.

    На сайте главного управления МЧС России по Республике Марий Эл опубликован номер телефона горячей линии: 8 (8362) 69–02-63.

    смотретьЖертвами катастрофы с автобусом в Марий Эл стали 15 человек
    Жертвами катастрофы с автобусом в Марий Эл стали 15 человек
    Автокатастрофа произошла в четверг вечером на 64-м километре автодороги, соединяющей Йошкар-Олу и Козьмодемьянск. По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes Sprinter, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в лесовоз КамАЗ. Смятый автобус вылетел с трассы. Водитель погиб. Минтранс РФ поручил Ространснадзору проверить перевозчика, которому принадлежит автобус.

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