Возбуждено уголовное дело после гибели 15 человек в автокатастрофе в Марий Эл

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в Республике Марий Эл, в результате которого погибли 15 человек.
Сообщение пресс-службы СК РФ: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“. Для оказания помощи в расследовании уголовного дела на место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ».
Спасательные аварии на месте автокатастрофы завершены. Глава Марий Эл Александр Евстифеев, который прибыл на место аварии, заявил, что власти республики окажут помощь пострадавшим и родственникам погибших в результате столкновения автобуса и лесовоза. Он также уточнил, что в микроавтобусе находились 18 человек и водитель.
По информации МВД республики, жертвами автокатастрофы стали 15 человек, четверо пострадавших доставлены в больницу.
На сайте главного управления МЧС России по Республике Марий Эл опубликован номер телефона горячей линии: 8 (8362)
69–02-63.
Автокатастрофа произошла в четверг вечером на 64-м километре автодороги, соединяющей Йошкар-Олу и Козьмодемьянск. По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes Sprinter, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в лесовоз КамАЗ. Смятый автобус вылетел с трассы. Водитель погиб. Минтранс РФ поручил Ространснадзору проверить перевозчика, которому принадлежит автобус.
Спасательные аварии на месте автокатастрофы завершены. Глава Марий Эл Александр Евстифеев, который прибыл на место аварии, заявил, что власти республики окажут помощь пострадавшим и родственникам погибших в результате столкновения автобуса и лесовоза. Он также уточнил, что в микроавтобусе находились 18 человек и водитель.
По информации МВД республики, жертвами автокатастрофы стали 15 человек, четверо пострадавших доставлены в больницу.
На сайте главного управления МЧС России по Республике Марий Эл опубликован номер телефона горячей линии: 8 (8362)
Автокатастрофа произошла в четверг вечером на 64-м километре автодороги, соединяющей Йошкар-Олу и Козьмодемьянск. По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes Sprinter, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в лесовоз КамАЗ. Смятый автобус вылетел с трассы. Водитель погиб. Минтранс РФ поручил Ространснадзору проверить перевозчика, которому принадлежит автобус.
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