В Марий Эл объявлен траур после гибели 15 человек в автокатастрофе

В МВД сообщили, что после автокатастрофы на трассе в Марий Эл в больницу доставлены 4 человека, в том числе двое детей и подросток.
Глава Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что 17 ноября объявлено днем траура по погибшим в результате автокатастрофы в Килемарском районе республики. Евстифеев, который прибыл на место аварии, также сообщил, что власти республики окажут помощь пострадавшим и родственникам погибших в результате этой трагедии.
Напомним, автокатастрофа произошла в четверг вечером на 64-м километре автодороги, соединяющей Йошкар-Олу и Козьмодемьянск. Предварительно установлено, что водитель автобуса Mercedes Sprinter, совершая обгон, выехал на встречную полосу, врезался в лесовоз и вылетел с трассы. В микроавтобусе находились 18 человек и водитель. Погибли 15 человек, четверо госпитализированы.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Марий Эл: «По предварительным данным, 15 пассажиров микроавтобуса погибли из них — один несовершеннолетний. Четверо пострадавших были доставлены в городскую больницу города Йошкар-Олы, из них трое детей — 7, 14 и 17 лет».
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. А Минтранс РФ поручил Ространснадзору проверить частного перевозчика, которому принадлежит автобус.
Региональное управление МЧС России по Республике Марий Эл опубликовало номер телефона горячей линии: 8 (8362)
69–02-63.
Напомним, автокатастрофа произошла в четверг вечером на 64-м километре автодороги, соединяющей Йошкар-Олу и Козьмодемьянск. Предварительно установлено, что водитель автобуса Mercedes Sprinter, совершая обгон, выехал на встречную полосу, врезался в лесовоз и вылетел с трассы. В микроавтобусе находились 18 человек и водитель. Погибли 15 человек, четверо госпитализированы.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Марий Эл: «По предварительным данным, 15 пассажиров микроавтобуса погибли из них — один несовершеннолетний. Четверо пострадавших были доставлены в городскую больницу города Йошкар-Олы, из них трое детей — 7, 14 и 17 лет».
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. А Минтранс РФ поручил Ространснадзору проверить частного перевозчика, которому принадлежит автобус.
Региональное управление МЧС России по Республике Марий Эл опубликовало номер телефона горячей линии: 8 (8362)
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