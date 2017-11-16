МЧС открыло горячую линию в связи с автокатастрофой в Марий Эл

Родственники и близкие пострадавших в ДТП с участием автобуса и лесовоза на трассе в Республике Марий Эл могут получить оперативную информацию и психологическую помощь по телефону горячей линии.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Республике Марий Эл: «Горячая линия открыта по ДТП. В первую очередь она работает для родственников пострадавших. На линии работают профессиональные психологи. Люди могут узнать о состоянии своих близких, в какие лечебные заведения доставили людей и был ли человек в автобусе».
На сайте главного управления МЧС России по Республике Марий Эл опубликован номер телефона горячей линии: 8 (8362)
69–02-63.
Напомним, автокатастрофа произошла вечером на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в лесовоз КамАЗ. Искореженный автобус вылетел с трассы. Водитель погиб. По последней информации МВД республики, жертвами аварии стали 15 человек.
Спасательные работы на месте трагедии завершены. Проводится доследственная проверка. В МВД Марий Эл сообщили, что разбившийся микроавтобуc, который принадлежит индивидуальному предпринимателю, направлялся из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино. Минтранс РФ поручил Ространснадзору проверить перевозчика, которому принадлежит автобус, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы Минтранса РФ: «По поручению министра транспорта РФ Максима Соколова Ространснадзор рассматривает правовую возможность проведения внеплановой проверки в отношении перевозчика, автобус которого 16 ноября попал в ДТП в Республике Марий Эл».
На сайте главного управления МЧС России по Республике Марий Эл опубликован номер телефона горячей линии: 8 (8362)
Напомним, автокатастрофа произошла вечером на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в лесовоз КамАЗ. Искореженный автобус вылетел с трассы. Водитель погиб. По последней информации МВД республики, жертвами аварии стали 15 человек.
Спасательные работы на месте трагедии завершены. Проводится доследственная проверка. В МВД Марий Эл сообщили, что разбившийся микроавтобуc, который принадлежит индивидуальному предпринимателю, направлялся из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино. Минтранс РФ поручил Ространснадзору проверить перевозчика, которому принадлежит автобус, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы Минтранса РФ: «По поручению министра транспорта РФ Максима Соколова Ространснадзор рассматривает правовую возможность проведения внеплановой проверки в отношении перевозчика, автобус которого 16 ноября попал в ДТП в Республике Марий Эл».
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