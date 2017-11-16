Глава Марий Эл назвал причину автокатастрофы с 14 погибшими

Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что виновником ДТП в Килемарском районе стал водитель маршрутки.
По словам руководителя региона, водитель Mercedes Sprinter при обгоне выехал на встречную полосу и, не успев завершить маневр, врезался в лесовоз КамАЗ. От мощнейшего удара микроавтобус выбросило с дороги.
Также Евстифеев рассказал, что из искореженной маршрутки на месте трагедии извлекли тела десяти человек, в том числе водителя микроавтобуса. Сейчас работы продолжаются, передает «Вести.Ru».
Александр Евстифеев, глава Марий Эл: «К сожалению, установить мотивы управления транспортным средством не удастся, водитель погиб. Он завершал обгон, и та машина, которую он обгонял, успела притормозить и частично зафиксировала момент на камеру».
Между тем поступают данные об увеличении числа погибших. Как сообщает ТАСС, жертвами ДТП стали 14 человек, в том числе подросток. Ранее сообщалось о 12 жертвах автокатастрофы. Еще пятеро госпитализированы.
Напомним, трагедия произошла сегодня вечером на 64-м км автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По факту автокатастрофы проводится доследственная проверка. А в МВД Марий Эл сообщили, что разбившийся микроавтобуc, который принадлежит индивидуальному предпринимателю, направлялся из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино.
Также Евстифеев рассказал, что из искореженной маршрутки на месте трагедии извлекли тела десяти человек, в том числе водителя микроавтобуса. Сейчас работы продолжаются, передает «Вести.Ru».
Александр Евстифеев, глава Марий Эл: «К сожалению, установить мотивы управления транспортным средством не удастся, водитель погиб. Он завершал обгон, и та машина, которую он обгонял, успела притормозить и частично зафиксировала момент на камеру».
Между тем поступают данные об увеличении числа погибших. Как сообщает ТАСС, жертвами ДТП стали 14 человек, в том числе подросток. Ранее сообщалось о 12 жертвах автокатастрофы. Еще пятеро госпитализированы.
Напомним, трагедия произошла сегодня вечером на 64-м км автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По факту автокатастрофы проводится доследственная проверка. А в МВД Марий Эл сообщили, что разбившийся микроавтобуc, который принадлежит индивидуальному предпринимателю, направлялся из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино.
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