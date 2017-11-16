Число жертв автокатастрофы в Марий Эл увеличилось до 12 человек

Пассажирский микроавтобус столкнулся с лесовозом на трассе
Йошкар-Ола — Козьмодемьянск.
Число погибших в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом в Марий Эл достигло 12, еще шесть человек госпитализированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
По другим данным, погибших — 14 человек, еще четверо госпитализированы.
Ранее сообщалось о 9 погибших и 12 раненых.
Источник рассказал, что среди пострадавших — женщина, которая была блокирована в микроавтобусе, а также один ребенок. В региональном МЧС сообщают, что ближайшая больница, где могут оказать помощь раненым, находится в 60 километрах от места происшествия, в Йошкар-Оле. Пострадавших отвозят туда наземным транспортом.
В хирургическом отделении клиники подтвердили, что двое из троих госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
Источник в йошкар-олинской городской больнице: «К нам поступали трое тяжелых больных. Сейчас два человека в операционной, в тяжелом состоянии, один обследуется, он более-менее стабильный. Один ребенок был доставлен в детскую республиканскую больницу».
Трагедия произошла сегодня вечером на 74-м километре региональной автодороги Р-173 недалеко от населенного пункта Визимьяры. Столкнулись лесовоз и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В МВД отмечают, что рассчитанная на 20 мест частная маршрутка была полностью заполнена. По предварительным данным, аварию могла спровоцировать плохая погода: сегодня весь день в Марий Эл идет сильный снег.
По другим данным, погибших — 14 человек, еще четверо госпитализированы.
Ранее сообщалось о 9 погибших и 12 раненых.
Источник рассказал, что среди пострадавших — женщина, которая была блокирована в микроавтобусе, а также один ребенок. В региональном МЧС сообщают, что ближайшая больница, где могут оказать помощь раненым, находится в 60 километрах от места происшествия, в Йошкар-Оле. Пострадавших отвозят туда наземным транспортом.
В хирургическом отделении клиники подтвердили, что двое из троих госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
Источник в йошкар-олинской городской больнице: «К нам поступали трое тяжелых больных. Сейчас два человека в операционной, в тяжелом состоянии, один обследуется, он более-менее стабильный. Один ребенок был доставлен в детскую республиканскую больницу».
Трагедия произошла сегодня вечером на 74-м километре региональной автодороги Р-173 недалеко от населенного пункта Визимьяры. Столкнулись лесовоз и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В МВД отмечают, что рассчитанная на 20 мест частная маршрутка была полностью заполнена. По предварительным данным, аварию могла спровоцировать плохая погода: сегодня весь день в Марий Эл идет сильный снег.
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