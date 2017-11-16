Паутина-10
ТВ-Эфир
Паутина-10

    Число жертв автокатастрофы в Марий Эл увеличилось до 12 человек

    комментировать
    Число жертв автокатастрофы в Марий Эл увеличилось до 12 человек

    Число жертв автокатастрофы в Марий Эл увеличилось до 12 человек

    Число жертв автокатастрофы в Марий Эл увеличилось до 12 человек
  • Фото: ТАСС

    • Пассажирский микроавтобус столкнулся с лесовозом на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск.

    Число погибших в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом в Марий Эл достигло 12, еще шесть человек госпитализированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

    По другим данным, погибших — 14 человек, еще четверо госпитализированы.

    Ранее сообщалось о 9 погибших и 12 раненых.

    Источник рассказал, что среди пострадавших — женщина, которая была блокирована в микроавтобусе, а также один ребенок. В региональном МЧС сообщают, что ближайшая больница, где могут оказать помощь раненым, находится в 60 километрах от места происшествия, в Йошкар-Оле. Пострадавших отвозят туда наземным транспортом.

    В хирургическом отделении клиники подтвердили, что двое из троих госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

    Источник в йошкар-олинской городской больнице: «К нам поступали трое тяжелых больных. Сейчас два человека в операционной, в тяжелом состоянии, один обследуется, он более-менее стабильный. Один ребенок был доставлен в детскую республиканскую больницу».

    Трагедия произошла сегодня вечером на 74-м километре региональной автодороги Р-173 недалеко от населенного пункта Визимьяры. Столкнулись лесовоз и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В МВД отмечают, что рассчитанная на 20 мест частная маршрутка была полностью заполнена. По предварительным данным, аварию могла спровоцировать плохая погода: сегодня весь день в Марий Эл идет сильный снег.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru