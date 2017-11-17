После ДТП с 15 жертвами в Марий Эл возбуждено второе дело

Уже два уголовных дела возбуждено после столкновения микроавтобуса с фурой на трассе
Йошкар-Ола — Козьмодемьянск.
В частности, сыщики решили возбудить дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».
Кроме того, ранее полицией было возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Решением прокуратуры оно передано в органы СК для дальнейшего соединения и расследования.
По этим делам назначены судебно-медицинские и автотранспортные экспертизы, проводятся иные следственные действия, сообщили в управлении СК по Марий Эл.
Напомним, накануне вечером на 64-м км трассы Йошкар-Ола — Козьмодемьянск микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились 18 пассажиров, врезался в лесовоз. По предварительным данным, водитель маршрутки во время снегопада выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате микроавтобус упал в кювет.
Жертвами катастрофы стали 15 человек. Еще четверо, в том числе трое детей, получили травмы и были госпитализированы. 17 ноября в Марий Эл объявлен днем траура. Сегодня пройдет процедура опознания погибших.
Кроме того, ранее полицией было возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Решением прокуратуры оно передано в органы СК для дальнейшего соединения и расследования.
По этим делам назначены судебно-медицинские и автотранспортные экспертизы, проводятся иные следственные действия, сообщили в управлении СК по Марий Эл.
Напомним, накануне вечером на 64-м км трассы Йошкар-Ола — Козьмодемьянск микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились 18 пассажиров, врезался в лесовоз. По предварительным данным, водитель маршрутки во время снегопада выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате микроавтобус упал в кювет.
Жертвами катастрофы стали 15 человек. Еще четверо, в том числе трое детей, получили травмы и были госпитализированы. 17 ноября в Марий Эл объявлен днем траура. Сегодня пройдет процедура опознания погибших.
Комментарии