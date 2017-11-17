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    После ДТП с 15 жертвами в Марий Эл возбуждено второе дело

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    • Фото: УГИБДД МВД по Республике Марий Эл
    После ДТП с 15 жертвами в Марий Эл возбуждено второе дело

    После ДТП с 15 жертвами в Марий Эл возбуждено второе дело

    После ДТП с 15 жертвами в Марий Эл возбуждено второе дело
  • Фото: УГИБДД МВД по Республике Марий Эл

    • Уже два уголовных дела возбуждено после столкновения микроавтобуса с фурой на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск.

    В частности, сыщики решили возбудить дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

    Кроме того, ранее полицией было возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Решением прокуратуры оно передано в органы СК для дальнейшего соединения и расследования.

    смотретьВ Марий Эл объявлен траур после гибели 15 человек в автокатастрофе
    В Марий Эл объявлен траур после гибели 15 человек в автокатастрофе
    По этим делам назначены судебно-медицинские и автотранспортные экспертизы, проводятся иные следственные действия, сообщили в управлении СК по Марий Эл.

    Напомним, накануне вечером на 64-м км трассы Йошкар-Ола — Козьмодемьянск микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились 18 пассажиров, врезался в лесовоз. По предварительным данным, водитель маршрутки во время снегопада выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате микроавтобус упал в кювет.

    смотретьВрачи: четверо пострадавших в автокатастрофе в Марий Эл находятся в реанимации
    Врачи: четверо пострадавших в автокатастрофе в Марий Эл находятся в реанимации
    Жертвами катастрофы стали 15 человек. Еще четверо, в том числе трое детей, получили травмы и были госпитализированы. 17 ноября в Марий Эл объявлен днем траура. Сегодня пройдет процедура опознания погибших.

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